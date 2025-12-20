Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, cuenta todo lo que debes saber sobre el periodo de prueba: "Jamás puede ser gratis"

El periodo de prueba sigue siendo uno de los aspectos del contrato laboral que más dudas genera entre los trabajadores. ¿Se cobra? ¿Te pueden despedir de un día para otro? ¿Da derecho a paro? Estas y otras cuestiones han sido abordadas por Ignacio de la Calzada, abogado laboralista y divulgador conocido en redes sociales como Un Tío Legal, en un vídeo publicado en Instagram que ha tenido una amplia repercusión.

En su intervención, De la Calzada comienza recordando que el periodo de prueba no es una figura arbitraria, sino que está regulada legalmente. “Se trata de un tiempo que viene recogido normalmente en el convenio colectivo y tiene que estar especificado en tu contrato”, explica. Es decir, no puede imponerse de manera informal ni aplicarse si no aparece reflejado por escrito en las condiciones laborales.

Durante ese periodo, tanto la empresa como el trabajador pueden poner fin a la relación laboral sin necesidad de preaviso. “Sin preaviso, pueden comunicar que el contrato finaliza. Sí, la empresa también te puede decir de hoy para mañana que no vengas”, señala el abogado. No obstante, advierte de una práctica habitual que no es legal: descontar al trabajador una supuesta falta de preaviso. “No te pueden descontar falta de preaviso, que eso intentan hacerlo muchas”, subraya.

Otro punto clave es la remuneración. El periodo de prueba no implica trabajar gratis ni en condiciones especiales. “Por supuesto que debe estar remunerado. Durante el periodo de prueba tienes que estar contratado, cualquier otra cosa será un fraude total”, afirma De la Calzada, dejando claro que cualquier fórmula que encubra trabajo sin contrato vulnera la ley.

En cuanto al derecho a prestación por desempleo, el abogado aclara que no superar el periodo de prueba sí puede dar acceso al paro, aunque con matices importantes. “No superar el periodo de prueba sí que da derecho a paro… pero ojo”, advierte. El matiz está en la situación laboral previa del trabajador: si en la empresa anterior se produjo una dimisión voluntaria y no han pasado más de tres meses, no se tendrá derecho a cobrar la prestación. Además, recuerda que “no pueden haber dos periodos de paro para el mismo tipo de trabajo”, una limitación que muchos desconocen.

El vídeo también aborda situaciones especialmente sensibles desde el punto de vista legal. Si un trabajador se encuentra de baja médica y la empresa comunica que no ha superado el periodo de prueba, la decisión puede ser impugnable. “Esto podría llegar a ser un despido nulo. Existe un claro indicio de discriminación”, explica el abogado, que recomienda analizar cada caso concreto.

Especial mención hace De la Calzada al caso de las trabajadoras embarazadas. Según explica, si durante el periodo de prueba no se comunica de forma clara y justificada el motivo por el que no se supera, la resolución del contrato puede ser nula. “Os recomiendo reclamar y así recuperaréis vuestro puesto de trabajo”, señala, recordando la especial protección legal que existe en estos supuestos.