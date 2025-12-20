Juanma Lorente, abogado laboralista: “Es inadmisible que te cambien el turno la noche anterior”

Recibir un mensaje a última hora para cambiar el turno de trabajo es una práctica más común de lo que debería, pero no por ello es legal. El abogado laboralista Juanma Lorente explica por qué estos cambios rápidos de horario son inadmisibles y cuándo el trabajador tiene derecho a reclamar.

“No te pueden enviar un WhatsApp a las once de la noche para cambiarte el turno del día siguiente”. Así de contundente se muestra Juanma Lorente al hablar de una situación que afecta a miles de trabajadores, especialmente en sectores con turnos rotativos.

Cambiar el horario sin margen suficiente no solo genera estrés, sino que impide conciliar la vida personal y familiar. Por eso, la ley establece límites claros para evitar abusos por parte de las empresas.

La obligación de avisar con antelación

Según explica el abogado laboralista, los cambios de turno no pueden hacerse de un día para otro. “Te tienen que avisar con cinco días de antelación”, señala. Este plazo mínimo permite al trabajador organizar su vida, cumplir con responsabilidades personales y evitar imprevistos constantes.

La planificación de los horarios no es una cortesía de la empresa, sino una obligación. Los turnos deben comunicarse con antelación suficiente y de forma clara, no mediante mensajes urgentes enviados fuera del horario laboral.

Juanma Lorente explica que lo correcto es que la empresa entregue los turnos con previsión. “Deberían pasar cada quince días los turnos de esas dos semanas”, indica. De este modo, el trabajador sabe con antelación cuándo trabaja y cuándo descansa.

Si surge algún imprevisto, la empresa puede modificar puntualmente el turno, pero siempre respetando esos cinco días de aviso. Avisar con menos tiempo no es aceptable y vulnera el derecho del trabajador a una organización mínima de su jornada.

Cambios puntuales frente a abusos continuos

No todos los cambios de turno son ilegales. Si ocurre de forma esporádica y justificada, puede no haber problema. El conflicto aparece cuando estos avisos de última hora se repiten. “Si pasa alguna vez de forma esporádica no pasa nada, pero no debe ser continuo”, aclara el abogado.

Cuando los cambios urgentes se convierten en una práctica habitual, se está ante un incumplimiento empresarial. El trabajador no tiene por qué vivir pendiente del móvil ni reorganizar su vida cada día por decisiones improvisadas.

Tener unos horarios establecidos es un derecho laboral básico. Permite conciliar, descansar y planificar la vida personal. Juanma Lorente insiste en que el trabajador tiene derecho a esa estabilidad y a reclamar cuando no se respeta.