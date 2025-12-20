El consejo de un asesor fiscal para no pagar dos veces impuestos en la lotería de Navidad: "Si compartes décimos tienes que hacerlo inmediatamente"

Cada 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a convertir a España en un país pegado a un bombo, a una lista de números y a una ilusión colectiva que empieza mucho antes de que canten los premios. Y es que, la lotería de Navidad no es solo un sorteo. Los décimos se guardan como si fueran amuletos, se comentan los “números bonitos” y se repite el gesto de siempre: “¿Llevas lotería? ¿Cuál?”.

Parte de esa costumbre es casi tan española como el propio sorteo: compartir décimos. Se comparte con amigos, con compañeros de trabajo, con la familia, con el grupo de WhatsApp del gimnasio, con los padres del equipo de fútbol del niño o con el bar de la esquina. Muchas veces, la motivación no es tanto aumentar las probabilidades (que, matemáticamente, no cambian por compartir) como repartir la emoción: que, si toca, toque “a todos”.

Compartir lotería de Navidad correctamente

El problema es que esa espontaneidad a veces se apoya en acuerdos verbales, fotos sueltas o mensajes a medias que, en el momento del premio, parecen suficientes. Pero el reparto “de palabra” puede convertirse en un quebradero de cabeza tiempo después, cuando lo que era una celebración pasa a ser un tema de papeleo y de impuestos. Ahí es donde entra la advertencia que cada año repiten algunos asesores: no basta con haberlo compartido; hay que poder demostrarlo de forma clara y con fecha anterior al sorteo.

Lo que tienes que hacer si compartes lotería de Navidad. / David Arjona / EFE

En esa línea, el asesor fiscal José Ramón López Martínez lanza un aviso directo: “Si compartes lotería de Navidad haz esto inmediatamente porque si no te pueden fundir a impuestos”. La idea es sencilla: debes dejar constancia de que el décimo es compartido antes de que se celebre el sorteo. Sí, hay gente que firma por detrás del décimo, pero con cuidado: no conviene deteriorarlo ni estropearlo. Su consejo es preparar un documento donde conste, sin dudas, quién juega qué y desde cuándo.

Esto es lo que tienes que hacer si compartes Lotería de Navidad / Eduardo Parra - Europa Press

Según explica, lo más práctico es redactar un papel —puede ser un documento simple, incluso manuscrito— en el que se refleje qué décimo se juega (número y datos identificativos), quiénes son los participantes (nombre y apellidos) y qué porcentaje o participación corresponde a cada uno. También recomienda que se indique que el premio, si resultara agraciado, se repartirá conforme a esas participaciones y que el documento esté firmado por todos. Y aquí está la clave que subraya como “lo más importante”: una vez firmado, se envía ese documento por WhatsApp o por correo electrónico antes de que se celebre el sorteo.

Diferencia entre premio compartido y donación

El argumento de fondo lo ilustra con un ejemplo simple: una madre que compra un décimo y le toca un premio. La madre decide compartirlo con su hijo, y ambos piensan que basta con ir al banco, cobrar y dividir el dinero. Puede que en ese momento no ocurra nada extraño, porque el reparto se hace de buena fe y sin conflictos. Pero, por ejemplo, dos años después la Agencia Tributaria podría pedir al hijo explicaciones: “¿De dónde ha salido este dinero?”. Si existiera el documento previo que acredita que ese décimo era de los dos, la respuesta sería simple: se aporta la prueba y listo. Si no existe, el escenario se complica: podría interpretarse que el premio era de la madre y que lo entregado al hijo fue una donación, con lo que el hijo no solo estaría ante la fiscalidad propia del premio, sino que además podría tener que tributar como si hubiera recibido un regalo sujeto a impuestos, con sus posibles recargos si llega tarde o si no se justifica bien el origen.

López Martínez reconoce que no es el escenario más habitual —la mayoría de repartos se hacen sin problemas—, pero insiste en que es evitable y, por tanto, merece la pena prevenirlo. La diferencia entre “premio compartido” y “donación” no es un matiz: es el tipo de operación que se está acreditando y, con ello, la forma en que puede mirarlo la Administración si pide explicaciones. Por eso su recomendación no se limita a “hacer un papel”, sino a hacerlo a tiempo y dejar un rastro verificable antes del sorteo.