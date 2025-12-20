Miguel Benito, abogado advierte: así te hacen perder días del permiso por hospitalización

El permiso por hospitalización es uno de los derechos laborales más desconocidos y, a la vez, más vulnerados. El abogado Miguel Benito alerta de dos trampas habituales que utilizan algunas empresas y que provocan que los trabajadores pierdan días de permiso que les corresponden por ley.

“El permiso por hospitalización tiene truco”. Con esta advertencia, Miguel Benito pone el foco en uno de los permisos que más confusión genera el cual permite ausentarse del trabajo durante cinco días sin pérdida de salario cuando un familiar necesita atención médica.

El problema no es el derecho en sí, sino cómo se aplica en la práctica. Muchas empresas aprovechan el desconocimiento del trabajador para limitar este permiso más de lo que marca la ley.

Un permiso de cinco días retribuidos

La ley reconoce un permiso retribuido de cinco días para cuidar a determinados familiares cuando existe hospitalización o una situación médica que requiera reposo. No se trata de un favor de la empresa, sino de un derecho laboral.

Sin embargo, según explica Miguel Benito, es habitual que se informe mal al trabajador o que se reduzca el número de días sin base legal. Esto lleva a que muchas personas vuelvan antes de tiempo a su puesto de trabajo, perdiendo días que podrían haber disfrutado.

Primera trampa: confundir el alta médica con el alta hospitalaria

Una de las trampas más frecuentes tiene que ver con la duración del permiso. Muchas empresas sostienen que el permiso termina cuando el familiar sale del hospital. Esto no es correcto.

Tal y como aclara el abogado, el permiso “dura hasta que le den el alta médica al familiar, no la hospitalaria”. Esto significa que el derecho se mantiene durante el reposo domiciliario si así lo ha indicado el médico. El cuidado no termina al salir del hospital, y la ley lo reconoce.

Segunda trampa: negar el permiso si la enfermedad reaparece

La segunda práctica habitual es negar el permiso cuando el familiar vuelve a sufrir la misma patología tras haber recibido el alta. En estos casos, algunas empresas consideran que ya se ha disfrutado el permiso y que no puede volver a solicitarse.

Miguel Benito explica que esto tampoco es correcto. Si el familiar vuelve a verse afectado por la patología y necesita cuidados, el trabajador también tiene derecho a pedir de nuevo el permiso. Cada nueva situación médica genera un nuevo derecho, siempre que se cumplan los requisitos legales.