Miguel Benito, abogado: “Si no cobras 8,7 euros la hora o más, algo no cuadra en tu nómina”

Cobrar menos de lo que marca la ley sigue siendo una realidad para muchos trabajadores en España. El abogado Miguel Benito advierte de que, si el salario por hora no alcanza al menos los 8,7€, la empresa podría estar incumpliendo el salario mínimo interprofesional, una obligación legal que afecta a cualquier tipo de contrato.

“Si no cobras 8,7 euros o más, algo no cuadra”. Con esta afirmación, el abogado Miguel Benito lanza una advertencia clara a los trabajadores que revisan su nómina y no entienden por qué su sueldo no llega a fin de mes. El salario mínimo interprofesional, conocido como SMI, establece una cantidad mínima que las empresas deben pagar, independientemente del tipo de contrato o del sector.

Sin embargo, en la práctica, muchos empleados desconocen cuánto deberían estar cobrando realmente por hora. Esta falta de información provoca que algunas situaciones irregulares pasen desapercibidas durante meses o incluso años.

El salario mínimo no es negociable

Miguel Benito explica que el salario mínimo no es una recomendación, sino una obligación legal. Si al hacer el cálculo por horas el resultado es inferior a 8,7 euros, existe un indicio claro de que algo no se está aplicando correctamente. Esto puede ocurrir tanto en contratos a jornada completa como parcial.

En muchos casos, el problema no está en el salario base, sino en la forma en la que se reparten las pagas extra o en el número real de horas trabajadas. Cuando estos elementos no se reflejan correctamente en la nómina, el trabajador acaba cobrando menos de lo que le corresponde por ley.

Uno de los puntos más habituales donde se detectan irregularidades es en los contratos a tiempo parcial. Jornadas que sobre el papel son reducidas, pero que en la práctica se alargan, provocan que el salario por hora caiga por debajo del mínimo legal.

También ocurre cuando las empresas incluyen complementos salariales para justificar cifras que, en realidad, no alcanzan el SMI.

Qué puede hacer el trabajador

Ante esta situación, el primer paso es revisar la nómina con detenimiento. Calcular cuánto se cobra realmente por hora permite detectar rápidamente si el salario está por debajo del mínimo legal. Si el resultado es inferior a esos 8,7 euros, conviene solicitar explicaciones a la empresa.

Cuando no hay respuesta o la situación no se corrige, el trabajador puede acudir a un profesional o iniciar una reclamación. La ley protege el derecho a percibir el salario mínimo, y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones para la empresa y al pago de las cantidades adeudadas.