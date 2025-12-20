Miguel Benito, abogado: “No tienes que dimitir: la ley te permite autodespedirte y cobrar”

Cambios de horario sin acuerdo, impagos, sobrecarga de trabajo o abusos continuos pueden dar lugar a una figura poco conocida: el autodespido legal. El abogado Miguel Benito explica cuándo es posible acogerse a esta vía y qué dice el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Muchos trabajadores piensan que solo existen dos opciones cuando la situación laboral se vuelve insostenible: aguantar o dimitir. Sin embargo, la ley contempla una tercera vía. Se trata de la extinción del contrato por incumplimiento empresarial, conocida de forma coloquial como autodespido.

Miguel Benito lo resume de forma clara: “Sí, puedes autodespedirte legalmente y cobrar indemnización y paro”. Esta posibilidad está recogida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y permite al empleado poner fin a la relación laboral cuando la empresa incumple gravemente sus obligaciones.

Qué es el autodespido según la ley

El autodespido no es una baja voluntaria. Es un procedimiento legal mediante el cual el trabajador solicita al juez la extinción de su contrato debido a conductas graves por parte de la empresa. Si el juez da la razón al empleado, la extinción tiene los mismos efectos que un despido improcedente.

Esto implica el derecho a una indemnización y al cobro de la prestación por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos generales para acceder al paro.

Cuándo procede la extinción del contrato

El artículo 50 establece varios supuestos en los que el trabajador puede acogerse a esta figura. Uno de los más habituales es el cambio sustancial de las condiciones de trabajo. Esto incluye modificaciones en horarios, jornadas, turnos o incluso el centro de trabajo, cuando se realizan sin acuerdo y perjudican al empleado.

Otro motivo frecuente es el impago o retraso continuado del salario. No se trata de un retraso puntual, sino de una conducta repetida que demuestra un incumplimiento empresarial. También se incluyen situaciones en las que se vulneran derechos laborales de forma constante.

Miguel Benito pone como ejemplo la carga excesiva de trabajo. Cuando un trabajador soporta de manera continuada un volumen de tareas que no le corresponde, sin refuerzos ni compensación, puede considerarse una vulneración grave de sus derechos.

A diferencia de una dimisión, el autodespido requiere acudir a los tribunales. El trabajador debe seguir prestando servicios mientras se tramita el procedimiento, salvo que la situación sea especialmente grave.

El juez analizará las pruebas y determinará si los incumplimientos de la empresa justifican la extinción del contrato. Si la resolución es favorable, el trabajador recibirá la indemnización correspondiente y podrá acceder al paro.

El autodespido no se aplica a cualquier conflicto laboral, pero sí a situaciones graves y continuadas que hacen inviable mantener la relación laboral. Conocer el contenido del artículo 50 permite a los trabajadores identificar cuándo la ley les ofrece una salida distinta a la renuncia voluntaria.