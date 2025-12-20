Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, sobre la reducción de jornada: "No protege al tramposo"

La reducción de jornada es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y cuenta con una protección frente al despido. Sin embargo, esa protección no opera en todos los casos. Así lo reflejan varias resoluciones judiciales recientes de las que habla el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo en un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok (@empleado_informado) que analizan situaciones en las que la reducción se solicita en un contexto de despido inminente.

“El hecho de pedir una reducción de jornada no siempre va a blindar a un trabajador”, señala el abogado, aludiendo a resoluciones en las que los tribunales han descartado la nulidad del despido cuando aprecian un uso fraudulento del derecho.

Solicitudes de reducción en un contexto previo de conflicto

Según explica Barrionuevo, algunos juzgados han analizado casos en los que el trabajador solicita la reducción “muy poquito antes de ser despedido”, cuando ya existen conflictos previos o indicios claros de que la relación laboral está deteriorada. En esos supuestos, apunta, la reducción se pide “de forma fraudulenta para blindarse y evitar el despido”.

Las sentencias valoran el contexto completo en el que se produce la solicitud y distinguen entre el ejercicio normal del derecho y su uso con una finalidad distinta a la prevista legalmente.

El despido disciplinario y la prueba de los incumplimientos

En estos escenarios, la empresa puede optar por defender un despido disciplinario acreditando “incumplimientos graves y culpables suficientes para despedir procedentemente al trabajador”, explica Barrionuevo. Si el juez considera probados esos incumplimientos, el despido será procedente, con independencia de que exista una reducción de jornada solicitada previamente.

El problema surge cuando esos incumplimientos no alcanzan el nivel de gravedad exigido. “Donde te daría un despido improcedente puede haber una nulidad”, señala el abogado, en referencia a los casos en los que existe una reducción de jornada legítima que activa la protección reforzada.

Qué ocurre cuando se aprecia un uso fraudulento

Algunas resoluciones recientes introducen un matiz relevante. Cuando el tribunal considera que la reducción se solicitó con un uso fraudulento, entiende que esa protección especial no puede aplicarse.

En palabras de Barrionuevo, cuando un trabajador pide la reducción “para blindarse, esta no puede operar para proteger” ese comportamiento. En estos casos, los jueces están declarando despidos procedentes o improcedentes, pero no nulos, lo que excluye la reincorporación obligatoria.

La finalidad del derecho, en el centro del análisis

Las sentencias citadas parten del principio de buena fe contractual. La protección asociada a la reducción de jornada, recuerda el abogado, “está pensada para trabajadores que estén ejerciéndola con normalidad”. Y añade: “Un uso fraudulento nunca te va a proteger”.

Por ese motivo, los jueces analizan factores como el momento de la solicitud, la existencia de advertencias previas, expedientes disciplinarios o una ruptura evidente de la relación laboral anterior a la reducción.

Un criterio que empieza a consolidarse

Estas resoluciones no eliminan la protección de la reducción de jornada, pero sí delimitan su alcance. La nulidad del despido no se aplica automáticamente, y queda condicionada a que el derecho se haya ejercido conforme a su finalidad legal.

La reducción de jornada sigue siendo un derecho protegido, pero su eficacia frente al despido depende del contexto y del uso que se haga de ella.