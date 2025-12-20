La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendia revela los trucos de cómo compartir un décimo de la Lotería de Navidad (y si toca, no acabar en juicio)
Firmar el reverso, dejar constancia por escrito o documentarlo en un grupo de WhatsApp puede marcar la diferencia entre celebrar un premio… o pelearlo en los tribunales, descubre cómo evitar conflictos en el sorteo
Compartir un décimo de lotería es uno de esos rituales cargados de ilusión colectiva. Familia, amigos, compañeros de trabajo o vecinos se reparten la suerte antes de que llegue el sorteo. El problema aparece después, cuando el azar sonríe y no todo está tan claro como parecía. Lo que empieza con brindis puede acabar con abogados.
De esa frontera entre la celebración y el conflicto ha alertado la notaria Buendía en un vídeo publicado en TikTok que se ha viralizado en plena temporada de sorteos. Su mensaje es tan simple como contundente: si se comparte un décimo, hay que dejar constancia siempre.
Cómo debes compartir un décimo de la Lotería de Navidad
La notaria recuerda que la buena fe no basta cuando hay dinero de por medio, y menos si el premio es elevado. Por eso recomienda varias fórmulas para evitar problemas legales: firmar el reverso del décimo indicando quién participa, hacer una copia firmada o, en su versión más cotidiana, dejar constancia en un grupo de WhatsApp con una foto clara del décimo y los datos de todas las personas que juegan.
Más allá del soporte elegido, Buendía insiste en dos cuestiones clave que suelen olvidarse: quién custodia físicamente el décimo y qué parte exacta juega cada participante. No aclararlo puede generar conflictos serios si el billete resulta premiado.
La advertencia no es teórica. El Tribunal Supremo ya ha establecido que, si no existe un acuerdo previo demostrable, no hay obligación legal de repartir el premio, aunque el décimo se haya compartido de palabra y la cuantía sea millonaria. En términos jurídicos, sin prueba no hay reparto.
El vídeo se cierra con una frase que ha conectado con miles de usuarios: “La suerte es azar, pero la tranquilidad se ha de firmar”. Un recordatorio de que, cuando se trata de lotería compartida, la prevención legal puede ser tan importante como elegir el número ganador.
