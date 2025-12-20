El SEPE busca farmacéuticos para trabajar fuera de España con un sueldo de 53.000 euros

Buscar trabajo fuera de nuestras fronteras es cada vez algo más habitual. Cambiar de vida, buscar un empleo bien remunerado y vivir una experiencia más allá de nuestras fronteras suelen ser los objetivos que persiguen muchos trabajadores.

A través de EURES España, un organismo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se dan a conocer de forma periódica múltiples ofertas que se dan fuera de España. En esta ocasión se trata de una colaboración con EURES Noruega, en un proceso de selección para la contratación de 10 farmacéuticos que se incorporarán a la empresa noruega Apotek1, líder del sector farmacéutico en el país escandinavo, con 460 establecimientos que concentran cerca del 50 % del mercado nacional.

La iniciativa se enmarca en la red europea EURES, que ofrece a las personas candidatas asesoramiento, acompañamiento institucional y garantías de transparencia y seguridad durante todo el proceso, gracias a la cooperación entre los servicios públicos de empleo de España y Noruega. EURES España se encarga, además, de la difusión de la oferta y la preselección de los perfiles profesionales.

Condiciones de trabajo y requisitos de los candidatos

Apotek1 ofrece un paquete integral de apoyo a la movilidad laboral, que incluye:

formación en idioma noruego. La formación lingüística estará financiada íntegramente por la empresa hasta el nivel A2, mientras que, a partir del nivel B1, el tiempo dedicado al aprendizaje del idioma será compensado económicamente.

acompañamiento en los trámites de reconocimiento profesional necesarios para ejercer en el país.

Para optar a estas vacantes es necesario contar con titulación universitaria en Farmacia, un nivel de inglés intermedio-alto y motivación para trabajar en un entorno profesional y cultural distinto.

Sueldo

Las condiciones laborales destacan por su competitividad, con un salario anual bruto inicial de 630.000 coronas noruegas, que será de 530.000 coronas durante el período de aprendizaje, el cual es también remunerado. Si hacemos el cambio al euro tenemos que el sueldo bruto inicial sería de unos 53.000 euros.

Cómo apuntarse

Las personas que superen la preselección recibirán información detallada sobre el contenido del puesto, el programa de formación online en idioma, el período de adaptación profesional y las condiciones de incorporación al empleo.

Las candidaturas deberán presentarse siguiendo los pasos indicados en la oferta publicada en el espacio EURES Noruega de la web del SEPE, con fecha límite el 31 de diciembre. Las entrevistas de trabajo se realizarán por videoconferencia.