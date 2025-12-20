En Alemania los niños ya ahorran para la pensión: el Estado les dará 10 euros al mes hasta los 18 años

Desde bien pequeñitos ahorrando para las pensiones. Así es el proyecto de ley que aprobó el Gobierno alemán este miércoles y que consiste en una ayuda de 10 euros al mes para niños y adolescentes desde los 6 a los 18. El objetivo del ejecutivo es reforzar el pilar privado del sistema de pensión con la creación de un fondo de capitalización de cara a la jubilación, que se llama ‘pensión de inicio temprano’.

Este depósito individual de ahorro para la jubilación se pagará a los nacidos en 2020 y se realizará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, explicó el Ministerio de Finanzas alemán en un comunicado que recoge la agencia EFE. A partir de 2029 se incluirán también los grupos de edad adicionales que hasta entonces no se hayan considerado.

Reforma del sistema de pensiones

La reforma del sistema de pensiones privado incluye la creación de un depósito de previsión para la jubilación sin requisitos de garantía como nueva categoría de producto.

Esto permite mayores oportunidades de rentabilidad, asegura el Gobierno alemán, que explica que para quienes buscan una mayor seguridad seguirán existiendo productos con garantía, en los que el capital garantizado puede ser del 80 o del 100 % de las aportaciones realizadas.

Para los niños y adolescentes beneficiarios de la subvención de 10 euros mensuales cuyos padres no abran un depósito de previsión para la jubilación, habrá una solución de inversión colectiva. De este modo, los derechos no dependerán de la decisión de los padres, afirma el Gobierno.

En caso de apertura posterior de un depósito, los fondos que hasta entonces se hayan acumulado en la solución colectiva podrán transferirse a un contrato personal. Los padres recibirán además por cada euro aportado hasta 1.200 euros 25 céntimos de subvención por hijo, hasta un máximo de 300 euros por hijo.

Para los jóvenes también se concederá un bono para recién incorporados al mundo laboral, de manera que quien suscriba un contrato de previsión para la jubilación antes de cumplir 25 años recibirá una subvención adicional única de 200 euros.

A su vez, si bien el sistema de subvenciones vigente, con la exención fiscal de las aportaciones durante la fase de acumulación y la tributación posterior de los beneficios en la fase de pago, se mantiene, el cálculo de la subvención se estructurará en el futuro de manera proporcional a la aportación realizada.

Así, está previsto que por cada euro aportado hasta 1.200 euros, se reciban 30 céntimos (a partir de 2029, 35 céntimos), y por los siguientes hasta 600 euros, 20 céntimos por euro. La aportación máxima propia que se subvenciona de esta manera es de 1.800 euros por año.

"Nuestra previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Esto incluye la pensión de inicio temprano y la previsión privada para la jubilación. Con nuestras decisiones sobre las pensiones, generamos la confianza de que podremos garantizar a largo plazo unos ingresos seguros en la vejez", sostuvo el canciller alemán, Friedrich Merz.

El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, recalcó que "apoyamos a las familias para que puedan ahorrar de manera privada para sus hijos. Y fortalecemos la educación financiera, haciendo que incluso los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión".

Gonzalo Bernardos sobre el sistema de pensiones alemán

Cuando en el pasado mes de septiembre el gobierno anunció la puesta en marcha de esta medida, el economista Gonzalo Bernardos la calificó de “parche” , ya que estos 10 euros mensuales no garantizan la sostenibilidad del sistema pero, sí reconoció, que puede estimular a los jóvenes a que ahorren por su cuenta.

"Lo que hacen básicamente es un gesto, pero un gesto que cuesta caro", explicó en La Sexta. En este sentido, es más importante que la población ahorre "desde un principio y pensando a largo plazo".

cuenta que las pensiones que cobran los alemanes, que ya son bajas respecto a su salario, serán mucho más bajas en el futuro", en definitiva, "que se busquen la vida para tener un buen capital cuando sean mayores".