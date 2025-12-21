Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre los cambios en la jubilación a partir de 2026: "Pueden tener efectos positivos en la pensión de jubilación de todos los trabajadores"

El Ministerio de Seguridad Social ha anunciado cambios en el cálculo de las pensiones. Estos afectarían a todas las personas que pretendan jubilarse a partir del año 2026. Es por ello que Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, se ha encargado de aclararnos algunas dudas acerca de estas modificaciones.

Antes que nada, ha mencionado dos elementos clave para calcular el importe final de la pensión. Por un lado, el método empleado para calcular la base reguladora, y por otro, cómo se integran las lagunas de cotización. Debemos entender como 'lagunas' a aquellos vacíos de cotización presentes en nuestra vida laboral.

Nuevo método de cálculo para las pensiones

Tras la puesta en vigor del Real Decreto 2/2023, se introduciría una serie de modificaciones que afectarán a los trabajadores con intención de jubilarse de cara al año 2026. Este nuevo sistema dual cambiaría la actual forma de calcular las cuantías. En este sentido, a partir de 2026, la Seguridad Social realizaría un doble cálculo, dándonos a elegir entre dos opciones.

La primera de ellas, siguiendo el método tradicional de cálculo, tomaría en cuenta los últimos 25 años cotizados del trabajador. Básicamente, se llevaría cabo una media de los mencionados 25 años. Esta opción sería la más rentable, sobre todo, para los trabajadores con carreras laborales estables.

La segunda opción, y la más novedosa, sería realizar la media en función de los últimos 29 años cotizados, excluyendo los dos años con peor cotización. En resumen, esta alternativa tendría en cuenta los 27 mejores años dentro de los 29 mencionados. Precisamente, se convertiría en la opción más segura para los trabajadores con una carrera laboral más inestable.

Una ventaja para los trabajadores retirados es que no tendrán que preocuparse por tomar una decisión. La Seguridad Social será la encargada de elegir por ellos, teniendo en cuenta cuál es la opción que mayor cantidad de dinero les proporcionará. Además, según confirma Muñoz, el nuevo sistema de cálculo no se implantará de golpe, sino que se aplicará de forma gradual entre 2026 y 2037.

Modificaciones en las lagunas de cotización

La nueva normativa también tiene en cuenta los vacíos de cotización. En este sentido, aquellos meses en los que no se haya tenido cotización, se verán compensados. Hasta ahora, las primeras 48 lagunas de cotización se integraban con el total de la base mínima de cotización, mientras que el resto se integraban con un 50% de esta base mínima de cotización.

Ahora bien, a partir de 2026 estos porcentajes y períodos sufrirán modificaciones para ciertos trabajadores, en concreto, mujeres y padres con hijos. En estos casos, las 60 primeras lagunas de cotización contarían con el 100% de la base mínima; los 24 vacíos posteriores, con un 80% de esta; y el resto de períodos con un 50% de estas base de cotización.

Este nuevo marco legislativo se habría propuesto ampliar los derechos de los pensionistas, así como reducir las brechas de cotización entre los ciudadanos. Con todo ello, el Ejecutivo se plantea reformar progresivamente el sistema público de pensiones a lo largo de los últimos años.