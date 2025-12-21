Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Alemania ya ha empezado a decirle a sus jóvenes que no dependan del sistema público de pensiones”

Alemania ha iniciado una profunda reforma de su sistema de pensiones. A partir de 2025, los menores nacidos desde el año 2020 recibirán 10 euros mensuales del Estado, que se invertirán en productos financieros como fondos o acciones. Este fondo de capitalización, que solo podrá ser rescatado al llegar la edad de jubilación, forma parte de un nuevo modelo mixto que combina el sistema público de reparto con el ahorro privado.

Invertir desde la infancia

En un análisis del contenido, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, destaca: “Alemania ya ha empezado a decirle a sus jóvenes que no dependan del sistema público de pensiones”. El mensaje es claro: se busca preparar a las nuevas generaciones para asumir una mayor responsabilidad en su futuro financiero.

La medida afectará a niños de entre 6 y 18 años y será gestionada por los padres, que supervisarán las inversiones. Según el gobierno alemán, esta política no solo impulsa el ahorro privado, sino que también fomenta la educación financiera desde edades tempranas.

Un gesto más simbólico que económico

El coste estimado de esta ayuda es de 15 millones de euros al año, una cifra baja en comparación con los más de 350.000 millones que Alemania destina anualmente a su sistema de pensiones. Por eso, varios analistas consideran que la medida tiene más valor simbólico que impacto real a corto plazo.

Sin embargo, supone el primer paso hacia un modelo mixto de pensiones en el país, en el que las aportaciones estatales también puedan alimentar mecanismos privados de inversión.

Diferencias con el enfoque español

Mientras tanto, España sigue apostando por reforzar su sistema público. En 2023, el Gobierno introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aumentó el salario mínimo y estableció una cuota de solidaridad para salarios altos, con el objetivo de sostener el fondo de reserva que financia las pensiones actuales.

En resumen, Alemania promueve el ahorro individual desde la infancia, mientras España refuerza el modelo solidario entre generaciones.

¿Qué busca realmente Berlín?

Además de aliviar la presión sobre el sistema público a largo plazo, el Ejecutivo alemán quiere que las familias se involucren más en la previsión financiera. El ministro de Finanzas fue claro: se trata de que niños y adolescentes “se ocupen de su futuro económico”, en lo que podría interpretarse como una privatización parcial del derecho a la jubilación.

Aunque por ahora el impacto económico es limitado, la reforma alemana abre la puerta a nuevas formas de financiación de las pensiones en Europa. Con una población envejecida, muchos países comienzan a explorar modelos mixtos, donde el ahorro privado juega un papel clave sin eliminar el soporte público.