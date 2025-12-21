Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La doctrina del paréntesis permite acceder a la jubilación incluso si dejaste de cotizar hace años”

¿Es posible jubilarse aunque lleves años sin cotizar? La respuesta es sí, gracias a una herramienta legal poco conocida: la doctrina del paréntesis. En un vídeo de Youtube, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica de forma clara en qué consiste este criterio, cómo se aplica y por qué puede ser clave para muchas personas que, pese a haber trabajado y cotizado, hoy no cumplen los requisitos exigidos para una jubilación contributiva.

Los requisitos para acceder a la jubilación

Para obtener una pensión contributiva en España, es obligatorio cumplir dos condiciones:

Haber cotizado al menos 15 años a lo largo de toda la vida laboral (carencia genérica). Tener 2 años cotizados dentro de los últimos 15 antes de la solicitud de jubilación (carencia específica).

Pero ¿qué ocurre si una persona cumple el primer requisito pero hace mucho tiempo que no cotiza? Aquí es donde entra en juego la doctrina del paréntesis.

¿Qué es una situación asimilada al alta?

Antes de entender esta doctrina, es fundamental conocer qué es una situación asimilada al alta. Se trata de estados legales en los que, aunque una persona no está cotizando activamente, mantiene los derechos dentro del sistema de Seguridad Social. Por ejemplo:

Estar inscrito como demandante de empleo.

Percibir un subsidio por desempleo, incluyendo el de mayores de 52 años.

Tener una incapacidad temporal sin obligación de cotizar.

Estar en huelga legal, en excedencia o bajo un convenio especial.

Estas situaciones se consideran equivalentes al alta a efectos de prestaciones, como la jubilación o la viudedad.

¿Cómo funciona la doctrina del paréntesis?

Cuando alguien solicita la jubilación desde una situación asimilada al alta, y no ha cotizado recientemente, se aplica la doctrina del paréntesis. Esto significa que los 2 años exigidos de cotización no se buscan dentro de los 15 años previos a la jubilación, sino dentro de los 15 años previos a la última obligación de cotizar. Es decir, se "puentea" el tiempo sin cotizar que ha transcurrido por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Muchos preguntan si esta doctrina aplica a quienes reciben el subsidio para mayores de 52 años. Alfonso Muñoz aclara que sí. Si la persona cumplía los requisitos al solicitar el subsidio (15 años cotizados y 2 en los últimos 15), podrá acceder a la jubilación aunque no haya vuelto a cotizar desde entonces. Eso sí, es clave mantener la demanda de empleo actualizada y evitar interrupciones prolongadas.

Una experta resuelve las dudas sobre el subsidio para mayores de 52 años / Eva Abril

La doctrina del paréntesis no solo afecta a la jubilación. También puede facilitar el acceso a prestaciones por viudedad, donde se exige cotización reciente si el fallecido estaba de baja o sin relación laboral activa. Asimismo, esta doctrina no se aplica en todos los casos: por ejemplo, no permite acceder a la jubilación anticipada ni a la incapacidad permanente total si la persona estaba de baja médica.