Con el anuncio de Telefónica de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de 5.000 trabajadores, se ha reabierto el debate en torno a las prejubilaciones en España. Muchos se preguntan cuánto cuestan, quién las paga y si son realmente un beneficio exclusivo de las grandes empresas.

Según explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, “no existen las prejubilaciones en nuestro ordenamiento jurídico”. Lo que comúnmente se conoce como prejubilación es, en realidad, un acuerdo voluntario entre empresa y trabajador en el marco de un ERE.

En este tipo de acuerdos:

El trabajador es despedido y accede a la prestación por desempleo .

. La empresa, si así lo negocia, puede complementar esa prestación hasta alcanzar un porcentaje del salario anterior.

hasta alcanzar un porcentaje del salario anterior. Además, suele asumir el coste del convenio especial con la Seguridad Social, para que el trabajador siga cotizando hasta su jubilación.

Por tanto, el coste de una prejubilación no lo asume el Estado, sino la empresa que lo negocia con los sindicatos.

El coste de las prejubilaciones en España

El coste de las prejubilaciones varía según la edad del trabajador, su salario y la duración del acuerdo. En muchos casos, especialmente cuando se trata de trabajadores mayores de 55 años, el importe total puede superar los 150.000 euros por empleado.

Como señala Alfonso Muñoz, “estos trabajadores no están prejubilados, están cobrando el paro como cualquier otro despedido, y las empresas son quienes cubren las cotizaciones”.

No existe una figura legal de prejubilación.

El Estado no ofrece beneficios extra ni paga ninguna cantidad adicional.

Es un acuerdo interno de la empresa, que asume los costes del despido y del mantenimiento de cotizaciones.

Aunque es más frecuente en grandes compañías como Telefónica, bancos o eléctricas, cualquier empresa puede aplicar un ERE, siempre que se den causas económicas, técnicas u organizativas, y afecte a un número determinado de trabajadores.

Eso sí, como explica Alfonso, “no se trata de un privilegio exclusivo, sino de un resultado de la negociación colectiva”. La diferencia es que no todas las empresas tienen capacidad financiera para asumir el coste de estos acuerdos.