Estas son las deudas de las que deberías alejarte según el experto en finanzas Richard Gracia: "Debemos evitarlas a toda costa"

Cuando uno realiza cualquier tipo de pago, ya sea programado o imprevisto, suele ser inevitable contraer algún tipo de deuda. De hecho, las deudas se ha convertido en uno de los principales problemas para la sociedad actual, donde solo se generan quebraderos de cabeza cuando tratamos este asunto.

Es por ello que Richard Gracia, experto financiero y autor de 'El Método Rico', se habría propuesto explicarnos cuál es el tipo de deudas de las que debemos alejarnos. La razón de ello sería formar adecuadamente al usuario para evitar el máximo número posible de gastos, sobre todo aquellos innecesarios y que puedan suponer mayor riesgo para nuestra salud financiera.

¿Qué deudas debemos evitar?

En un principio, el experto establece dos bloques generales para diferenciar la deuda. Por un lado, las hipotecas y préstamos personales con intereses reducidos, destinados a cubrir necesidades o mejoras para nuestra vida (vivienda, negocio, reforma...).

Y por otro, las tarjetas de crédito y los créditos rápidos o de consumo, con intereses muy altos. Estos suponen pérdidas mayores y su finalidad suele ser menos necesaria (tarjetas de crédito para realizar compras o un crédito rápido para un viaje u otro capricho similar). Precisamente este último bloque de deudas es el que debemos evitar a toda costa, ya que su alto nivel de intereses puede suponer unos gastos inasumibles a largo plazo.

Casi la mitad de los españoles tiene deudas

Ahora bien, si hablamos de datos concretos sobre la deuda de los ciudadanos, el IV Observatorio de Kruk nos confirma que el 46% de los españoles poseerían algún tipo de deuda. Esta cifra se habría mantenido con respecto al año pasado.

Por otro lado, la proporción de impagos de la deuda habría sufrido una disminución. De esta forma, se habría registrado el dato más bajo hasta la fecha (32%). En términos generales, un 46% de las personas consideraría su situación financiera similar a la del año anterior.

Sin embargo, a día de hoy, un 30% de la población no conseguiría ahorrar, ya que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades mensuales. Mientras que un 37% de los encuestados solamente lograrían reunir entre un 5% y un 10% de su salario, para así destinarlo al ahorro.