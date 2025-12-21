Edgar Sánchez, experto inmobiliario: "En el momento en el que el inquilino se va, el propietario lo va a alquilar por más porque lo puede hacer"

Se ha vuelto costumbre que el tema de la vivienda suponga un dolor de cabeza para muchos, ya sean jóvenes o adultos. El aumento de los precios del metro cuadrado, la escasa oferta de vivienda, e incluso la calidad deficiente que presentan muchos de estos inmuebles.

Ahora bien, el debate surge a la hora de proponer soluciones, o por lo menos, medidas para paliar esta crisis de la vivienda. Desde regulación del mercado hasta trucos para encontrar ofertas asequibles. Por ello, cada vez más expertos analizan la situación actual del mercado de la vivienda.

La subida de alquileres en España

Este ha sido el caso de Edgar Sánchez, experto inmobiliario que ha acudido al programa 'laSexta Xplica' para debatir sobre esta problemática tan de actualidad. Uno de los aspectos principales que ha señalado es la subida de los alquileres, como resultado de la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo de 2023.

"Yo he alquilado pisos que hace dos años rondaban los 650 o 700 euros, y ahora se ofertan por 900", explicó el experto. Sánchez admite que subir el alquiler se convierte en la opción más rentable para muchos propietarios. La razón de ello es simple: en un mercado de la vivienda cada vez más competitivo, los costes de mantenimiento para los propietarios son imprescindibles para destacar frente al resto de competidores.

Además, mencionaría que "hace poco alquilamos un semisótano en Delicias por 1.300 euros", destacando que el alquiler de este inmueble "ha pasado de aproximadamente 1.000 euros a 1.300 en solo un año y medio o dos".

Qué establece la Ley de Vivienda

Según confirma la plataforma oficial del presidente del Gobierno y Consejo de Ministros, esta ley de Vivienda se habría enfocado en tres puntos clave: aumentar la oferta de vivienda asequible; evitar situaciones de tensión en el mercado del alquiler; y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a la vivienda.

Por otro lado, el Ejecutivo también se habría propuesto una mayor colaboración con comunidades autónomas y municipios, con el objetivo de contener o reducir los precios de los alquileres, así como aumentar la oferta de vivienda social.

En este sentido, el proyecto más ambicioso de los responsables de Vivienda sería contener el precio de los alquileres. Para ello, la ley establece una serie de medidas concretas:

Beneficios fiscales para los arrendadores que faciliten un acceso asequible al alquiler . En caso de que se reduzcan los precios en un 5% en zonas de mercado residencial tensionadas, los arrendatarios podrán beneficiarse de un 90% de reducción en los rendimientos del alquiler. Además, existen otros tipos de reducciones, relacionadas con las obras de mejora del inmueble; alquiler a personas jóvenes; o adhesión a programas de vivienda asequible incentivada o protegida

Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período de 3 años . Además, esta medida podrá prorrogarse de forma anual

. Además, esta medida podrá prorrogarse de forma anual Incremento máximo anual del alquiler, a partir de 2025 según el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda, establecido por el Instituto Nacional de Estadística

Por otro lado, también se habrían definido medidas específicas para las denominadas 'zonas tensionadas':