El finiquito no es opcional: te corresponde siempre, incluso si dimites

Abandonar un trabajo no significa irse con las manos vacías. Al contrario de lo que muchas personas creen, el finiquito corresponde siempre, independientemente de si la salida se produce por baja voluntaria, despido, excedencia o final de contrato temporal. Así lo explican los divulgadores laborales @empleado_informado y el abogado Juanma Lorente, que insisten en que se trata de un derecho básico del trabajador.

Qué es el finiquito y por qué siempre debe pagarse

El finiquito corresponde siempre, con independencia de que la salida se produzca por baja voluntaria, excedencia, despido o finalización de contrato temporal. Se trata de un derecho básico que la empresa está obligada a liquidar antes de que el trabajador abandone definitivamente la compañía.

Uno de los errores más comunes es confundir conceptos. El finiquito no es una indemnización, sino el ajuste de todas las cantidades pendientes entre empresa y trabajador en el momento de la extinción del contrato. Por eso, “no te vayas de tu empresa sin reclamarlo”, advierte este divulgador laboral.

Qué debe incluir el finiquito y cuándo hay indemnización

El abogado Juanma Lorente detalla con precisión qué conceptos deben aparecer siempre en un finiquito. En primer lugar, los días trabajados del último mes, sea cual sea la fecha de salida. Si el trabajador se marcha el 15 de junio, la empresa debe pagar del día 1 al 15, sin excepción.

A ello se suman las vacaciones generadas y no disfrutadas, que deben abonarse en dinero si no se han podido coger antes del cese. También debe incluirse la parte proporcional de las pagas extraordinarias cuando el salario se abona en trece o más pagas, así como las horas extra pendientes de cobro, si las hubiera.

En determinados supuestos, el finiquito puede incorporar indemnización, pero solo cuando la ley lo contempla. En despidos objetivos o en la extinción de contratos temporales, la indemnización debe figurar directamente en el finiquito. En cambio, en un despido disciplinario, el trabajador no la cobra automáticamente y deberá impugnar el despido ante el SMAC y posteriormente en los tribunales para reclamar una indemnización por despido improcedente o nulo.

El finiquito también puede reflejar ajustes en sentido contrario. Si el trabajador tenía cantidades pendientes con la empresa, como un anticipo salarial, estas deberán descontarse en la liquidación final.

El mensaje final es inequívoco y compartido por ambos creadores: el finiquito es un derecho universal del trabajador. Da igual cómo termine la relación laboral. Antes de irse, hay que revisarlo y reclamarlo. Porque marcharse sin finiquito es, casi siempre, dejar dinero encima de la mesa.