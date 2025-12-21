Laura Lobo, abogada: “Por evitar el impuesto de donaciones, puedes crear un problema mayor en la herencia”

¿Sabías que ayudar a un hijo económicamente sin una fórmula legal clara puede generar conflictos en la herencia? En un vídeo en Instagram, la abogada Laura Lobo advierte sobre un error muy común al repartir una herencia: no diferenciar correctamente entre una donación y un préstamo cuando un progenitor entrega dinero a un hijo.

La intención puede ser buena, pero si no se deja constancia adecuada, el resultado puede ser un conflicto legal entre herederos.

Laura Lobo explica un ejemplo realista: Juan tiene varios hijos, y uno de ellos, Pepe, atraviesa problemas económicos. Juan decide ayudarle con dinero, pero para evitar el impuesto de donaciones, lo hace a través de un préstamo entre particulares.

Este préstamo no se registra como donación y tampoco se formaliza adecuadamente. En vida, todo funciona bien. El dinero pasa de padre a hijo, sin impuestos. Sin embargo, el conflicto llega tras el fallecimiento de Juan, cuando hay que repartir su herencia.

¿Préstamo o regalo? La clave está en el contrato

Según explica la abogada, al no tratarse de una donación formal, sino de un préstamo entre particulares, el dinero entregado a Pepe sigue siendo parte del patrimonio del padre, y por tanto, forma parte de la herencia. Legalmente, Pepe debe devolver esa cantidad a la masa hereditaria, aunque en vida Juan hubiera dicho lo contrario o tuviera otra intención.

El problema se agrava cuando no se deja constancia clara de que era un préstamo. Si no hay documento firmado, ni plazos, ni intereses definidos, se abre la puerta a disputas entre los herederos.

INFORMACIÓN

Evitar impuestos puede salir caro

Lobo subraya que muchas familias, por intentar evitar el impuesto de donaciones, optan por soluciones informales que a la larga generan conflictos mayores. Aunque Hacienda no revise el caso, el verdadero problema aparece en el momento de la partición de la herencia, cuando los demás herederos exigen que ese dinero entregado cuente como un adelanto o deuda.

Además, si el préstamo está correctamente documentado, puede estar exento de impuestos, pero debe cumplirse con la obligación de liquidarlo ante Hacienda, aunque sea a tipo cero y sin intereses.

Para evitar disputas futuras, la abogada recomienda:

Formalizar los préstamos por escrito, con fechas, condiciones y firma de ambas partes.

Liquidarlos ante Hacienda para que conste oficialmente.

En caso de querer regalar el dinero, hacerlo como donación legal y pagar el impuesto correspondiente.

“Por intentar ahorrar el impuesto de donaciones, puedes crear un problema mayor en la herencia”, resume Laura Lobo. Lo que parece un simple gesto de ayuda puede convertirse en una fuente de tensiones entre hermanos, e incluso en litigios judiciales. La solución es simple: dejar constancia clara de cada movimiento económico, aunque sea entre padres e hijos.