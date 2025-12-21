Laura Loboa, abogada, advierte del error más común al repartir una herencia: "Puede salir muy caro..."

Repartir una herencia no siempre es tan sencillo como parece. Aunque muchas familias optan por dividir todos los bienes a partes iguales entre los herederos, esta práctica, lejos de ser la más adecuada, puede convertirse en un problema legal, económico y personal a medio y largo plazo. Así lo explica Laura Loboa, abogada, en un vídeo publicado en Instagram que ha despertado un gran interés entre los usuarios.

Según expone la letrada, uno de los errores más frecuentes que detecta en su trabajo profesional es adjudicar todos los bienes hereditarios de forma proporcional. “Imaginemos una herencia con varias casas, un coche, una moto, fondos de inversión y dinero en efectivo, con tres herederos”, plantea. En estos casos, lo habitual es repartir cada bien en porcentajes idénticos, de manera que todos acaban siendo propietarios de una parte de todo. Para Loboa, este planteamiento es un fallo de base.

El principal problema de este tipo de reparto es la creación de condominios o copropiedades. “Cada uno tendrá un trozo de cada cosa, y eso es un error”, señala. Tener un inmueble con varios propietarios puede complicar enormemente su gestión: desde decisiones sobre su uso o alquiler hasta la venta o el mantenimiento. Esta situación, advierte la abogada, suele ser fuente de conflictos familiares y puede deteriorar las relaciones entre los herederos con el paso del tiempo.

Pero las consecuencias no son solo personales, también fiscales. Loboa explica que toda adjudicación realizada dentro del reparto de la herencia tributa únicamente por el impuesto de sucesiones. Sin embargo, el problema llega después. Si los herederos quieren deshacer esas copropiedades mediante una extinción de condominio, una compraventa u otro tipo de transmisión patrimonial, esas operaciones generarán nuevos impuestos.

“Eso significa pagar más”, resume la abogada. Es decir, lo que en un primer momento parecía una solución justa y sencilla puede acabar suponiendo un coste económico añadido que podría haberse evitado con una planificación adecuada desde el inicio.

Por este motivo, la recomendación de Laura Loboa es clara: siempre que sea posible, adjudicar los bienes por entero a cada heredero. Por ejemplo, asignar una vivienda a uno, otra a otro y compensar con dinero u otros activos si fuera necesario. “Evitad adjudicar los bienes por trozos. Intentad adjudicarlos por partes enteras”, insiste.

La abogada matiza que cada herencia es distinta y que no existe una fórmula universal válida para todos los casos. No obstante, recalca que pensar a largo plazo y evitar copropiedades innecesarias puede ahorrar muchos problemas y dinero en el futuro.