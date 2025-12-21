Esta será la edad de jubilación en 2026 y los años cotizados necesarios para cobrar el 100%

La edad de jubilación en España no es la misma para todos los trabajadores y en 2026 volverá a ajustarse dentro del calendario de reformas iniciado en 2013. Como explica Alfonso Muñoz Cuenca, hasta ese año la jubilación ordinaria se producía a los 65 años, siempre que se acreditaran 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos 15 años de vida laboral.

Sin embargo, desde 2013 la normativa introdujo un aumento progresivo de la edad legal de jubilación, que culminará en los 67 años en 2027. En este contexto, en 2026 la edad legal de jubilación será de 66 años y 10 meses.

No obstante, existen dos excepciones clave. La primera afecta a quienes hayan cotizado más de 38 años y 3 meses a lo largo de su vida laboral, ya que podrán jubilarse a los 65 años. La segunda se apoya en la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, que permite acogerse a la legislación anterior.

Podrán beneficiarse de esta vía quienes cesaron su actividad laboral antes del 1 de abril de 2013 y no hayan vuelto a trabajar desde entonces o lo hayan hecho de manera esporádica. En estos casos, también será posible jubilarse a los 65 años en 2026.

Cómo se calculará la pensión y cuántos años hacen falta para el 100%

Además de la edad, 2026 marcará un cambio importante en el cálculo de la pensión de jubilación. A partir de ese año, la Seguridad Social realizará un doble cálculo para determinar la base reguladora.

Por un lado, se mantendrá el sistema tradicional, que toma la media de las bases de cotización de los últimos 25 años. Por otro, se aplicará un nuevo método que consistirá en dividir entre 352,33 las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses cotizados. La base reguladora más favorable para el trabajador será la que se utilice finalmente para calcular la pensión.

En cuanto al porcentaje de pensión, el requisito mínimo para acceder a la jubilación seguirá siendo haber cotizado al menos 15 años, lo que da derecho únicamente al 50% de la pensión. A partir de ahí, cuantos más años cotizados, mayor será el porcentaje.

Para 2026, será necesario acreditar 36 años y 6 meses de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Un dato clave para quienes estén planificando su retirada laboral y quieran evitar sorpresas en el importe final de su pensión.