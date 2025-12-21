Vaciar la cuenta antes de una herencia no evita impuestos: Hacienda lo cuenta igual
El abogado David Jiménez advierte de un error muy común entre familiares: retirar dinero del banco antes del fallecimiento no reduce el impuesto de sucesiones y puede acabar en problemas
Sacar dinero de la cuenta bancaria de un familiar poco antes de su fallecimiento para “pagar menos impuestos” es una práctica más habitual de lo que parece. Sin embargo, lejos de ser una solución, puede convertirse en un serio quebradero de cabeza con Hacienda. Así lo explica el abogado David Jiménez en uno de sus vídeos de TikTok, donde desmonta uno de los mitos más extendidos sobre el impuesto de sucesiones.
“La respuesta es clara: no, no te ahorras el impuesto de sucesiones”, señala el letrado. La razón está en lo que la normativa fiscal denomina presunción de adición de bienes. Según esta regla, la Administración entiende que todo el dinero que hubiera en las cuentas del fallecido durante el año anterior a su muerte forma parte de la herencia y, por tanto, debe tributar, aunque se haya retirado días o semanas antes.
En la práctica, esto significa que para Hacienda ese dinero sigue existiendo a efectos fiscales. Solo hay una excepción: que se pueda acreditar que el importe se gastó realmente en vida del titular y que existan pruebas claras, como facturas o justificantes de pago. En caso contrario, el dinero retirado se sumará al caudal hereditario y tributará igualmente en el impuesto de sucesiones.
Por eso, Jiménez lanza una advertencia directa: “Mucho cuidado con la práctica de vaciar las cuentas para no tributar”, ya que posteriormente pueden llegar sorpresas con Hacienda. Una revisión fiscal puede derivar en liquidaciones complementarias, recargos e incluso sanciones.
El mensaje es claro: en materia de herencias no existen atajos seguros. La planificación previa y el asesoramiento legal siguen siendo la mejor forma de evitar conflictos fiscales en un momento ya de por sí delicado.
