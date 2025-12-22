Juanma Lorente, abogado laboralista: "Seguramente estés trabajando gratis y no te das ni cuenta"

Reducción de jornada, salario y conciliación son términos que estan en la boca de todos los trabajadores en los últimos tiempos. Sin embargo, hay un tema que se les escapa a muchos y que puede desembocar en muchas horas trabajadas y no cobradas. No se trata de horas extra declaradas ni de jornadas maratonianas evidentes, sino de algo mucho más sutil y, precisamente por eso, más frecuente. Según advierte el abogado laboralista Juanma Lorente, es muy posible que estés trabajando gratis y que ni siquiera seas consciente de ello.

El problema, explica el abogado en uno de sus vídeos de TikTok, no suele estar en el contrato individual, sino en algo que muchos trabajadores no leen jamás: el convenio colectivo. Ese documento, que regula las condiciones laborales de un sector o empresa, establece con claridad cuántas horas anuales debe trabajar una persona. El conflicto aparece cuando nadie hace la cuenta completa y se da por hecho que trabajar 40 horas semanales es siempre lo correcto y legal.

“Lo más normal es que estéis trabajando gratis, sobre todo si trabajáis 40 horas a la semana”, advierte Juanma Lorente. Y lo dice por una razón muy concreta y matemática. En muchos convenios colectivos, el número de horas anuales está fijado, por ejemplo, en 1.826 horas al año, que es una cifra habitual. Si una persona trabaja exactamente 40 horas semanales durante todo el año, descontando vacaciones y festivos según marca la ley, lo normal es que al final del año haya superado ese número de horas.

Aquí está la trampa. El trabajador cumple su horario semanal, la empresa no exige nada fuera de lo pactado y, sin embargo, se están acumulando horas de más. Horas que no se compensan ni con dinero ni con descanso, simplemente porque nadie ha hecho el cálculo. “Como no le echáis ni cuenta al convenio colectivo, pues trabajas gratis”, resume el abogado.

Esta situación afecta especialmente a trabajadores que llevan años en la misma empresa, a sectores con convenios antiguos o a personas que nunca han revisado ese documento más allá de la firma inicial. El resultado es el mismo: horas regaladas a la empresa. No por mala fe, sino por desconocimiento. Y en derecho laboral, el desconocimiento casi siempre juega en contra del trabajador.

Juanma Lorente insiste en que la solución no es compleja, pero sí requiere un mínimo de atención. “Abre el convenio colectivo, pon ‘horas anuales’ en el buscador del documento en PDF y revísalo”, aconseja. En cuestión de minutos puedes saber si tu jornada semanal encaja con lo que realmente deberías trabajar a lo largo del año o si, por el contrario, estás superando el límite fijado legalmente.

Si al hacer ese cálculo descubres que trabajas más horas de las que marca el convenio, las opciones son claras: reducción de jornada, compensación en descansos o pago de horas extra, según el caso. Lo que no es legal es que esas horas desaparezcan sin más. El Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia son claros: el tiempo de trabajo debe respetar lo pactado en el convenio colectivo, y cualquier exceso debe compensarse.