Ojo al aviso del abogado Miguel Benito Barrionuevo: "Estos son todos los descansos a los que tienes derecho en tu trabajo"

Hay un derecho laboral que suele pasar desapercibido hasta que falta: el descanso. No hablamos solo de “parar un minuto”, sino de un sistema de pausas que protege la salud, reduce errores y marca límites a la disponibilidad permanente. En la práctica, cuando los descansos se recortan, el impacto aparece rápido: fatiga, más accidentes, peor atención al público y una jornada que se estira. Por eso conviene tener claros los mínimos legales

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo avisa de cuáles son todos los descansos a los que se tiene derecho según lo que establece el Estatuto de los Trabajadores.

Descanso diario

1) El abogado recuerda que si trabajas más de seis horas seguidas, tienes derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. El Estatuto lo recoge expresamente.Aquí está el matiz que suele generar conflictos: ¿ese descanso cuenta como tiempo de trabajo o hay que “recuperarlo”? La norma dice que se considera tiempo de trabajo efectivo cuando así lo establezca el convenio colectivo o el contrato. Por eso el consejo práctico es el que repite el propio letrado: revisa tu convenio, porque algunos sectores reconocen esa pausa como trabajada.

Descanso entre jornadas

Entre tu jornada actual y la siguiente tiene que haber, como mínimo, 12 horas. Esta norma funciona como un “cortafuegos” contra los cambios de turno abusivos. Si tu empresa organiza turnos, el descanso entre jornadas es un mínimo que debe respetarse incluso si la distribución diaria cambia por convenio o acuerdo: la propia ley advierte de que, aunque se altere el reparto de horas, hay que respetar ese descanso.Cuando no se cumple, no solo hay desgaste: también se complica la conciliación y aumentan los riesgos laborales.

Descanso semanal

Los trabajadores tienen derecho a un mínimo de día y medio ininterrumpido cada semana, que como regla general incluye el domingo completo y la tarde del sábado (o la mañana del lunes). De nuevo, aquí manda la letra pequeña: muchos convenios mejoran el mínimo y lo elevan a dos días completos, sobre todo en sectores con jornadas intensas o turnos rotativos. Y un detalle que conviene conocer para evitar confusiones.

Vacaciones

Todo trabajador tiene, como mínimo, 30 días naturales de vacaciones al año. La ley también fija dos ideas clave: las vacaciones son retribuidas y no se pueden sustituir por dinero salvo en casos tasados (por ejemplo, fin de contrato con días no disfrutados). A partir de ahí, convenio o contrato pueden mejorar (más días, o el cómputo en días laborables), pero nunca bajar.