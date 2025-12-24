¿Cuánto paro te corresponde? Esta es la tabla oficial del SEPE según tus cotizaciones
El Servicio Público de Empleo Estatal establece unas cuantías determinadas para los tiempos trabajados
"¿Cómo se me queda el paro?" es la primera duda que asalta a aquellos que, por unas circunstancias u otras, se encuentran en situación de desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece unas cuantías determinadas para los tiempos trabajados y estas no son igual para todas las personas.
Calcular la prestación por desempleo
El número de días que una persona puede cobrar el paro se calcula según las cotizaciones acumuladas antes de la situación legal de desempleo, del momento en que se haya dejado de cotizar o del inicio del derecho a una prestación anterior que no se haya agotado.
Tal y como especifica el SEPE, el mínimo para acceder a la prestación contributiva es haber cotizado al menos 360 días, lo que da derecho a 120 días de paro, es decir, cuatro meses. A partir de ahí, la duración aumenta de forma progresiva conforme se amplía el periodo cotizado.
Es decir, si has trabajado entre 540 y 719 días podrás cobrar el paro durante 180 días, mientras que con cotizaciones de entre 900 y 1.079 días la prestación se extiende hasta 300 días. En los tramos más altos, haber cotizado 1.440 días o más, podrás obtener entre 480 y 720 días de prestación, siendo este último el máximo previsto por la normativa.
Así, una persona que haya cotizado seis años completos (2.160 días o más) podrá cobrar el paro durante dos años, siempre que cumpla el resto de requisitos exigidos. A continuación puedes consultar la tabla que el SEPE ha facilitado con el objetivo de aclarar la cuantía de las prestaciones.
Calcular el paro
De 360 a 539 días cotizados → 120 días de prestación
De 540 a 719 días cotizados → 180 días de prestación
De 720 a 899 días cotizados → 240 días de prestación
De 900 a 1.079 días cotizados → 300 días de prestación
De 1.080 a 1.259 días cotizados → 360 días de prestación
De 1.260 a 1.439 días cotizados → 420 días de prestación
De 1.440 a 1.619 días cotizados → 480 días de prestación
De 1.620 a 1.799 días cotizados → 540 días de prestación
De 1.800 a 1.979 días cotizados → 600 días de prestación
De 1.980 a 2.159 días cotizados → 660 días de prestación
Desde 2.160 días cotizados → 720 días de prestación
