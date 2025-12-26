Cómo repartir el Gordo con tus hijos sin pagar impuestos: el consejo del abogado David Jiménez

La lotería de Navidad la llenado de ilusión y de millones a muchas familias que el pasado 22 de diciembre vieron como su número resultaba premiado en el sorteo. Tras los abrazos y la alegría del primer momento llega el tiempo de pensar en cobrar el décimo. Muchos deciden compartir su suerte con sus hijos y no saben que, en función de cómo lo hagan, pueden tener que pagar más o menos impuestos a Hacienda.

¿Cuánto hay que pagar a Hacienda si te toca el Gordo?

También llega la pregunta del “¿y cuánto nos queda limpio?” y entonces empieza la segunda parte del cuento: la fiscalidad. Porque, por mucha alegría que haya en la calle, Hacienda siempre está en el guion. Del premio recibido hay que descontar impuestos, si supera el umbral exento. La Agencia Tributaria recuerda que los premios íntegros superiores a 40.000 euros tributan solo por la parte que excede esa cantidad, aplicando una retención del 20% sobre ese exceso (por ejemplo, en un premio de 100.000 euros, se retiene sobre 60.000). En el caso del Gordo (400.000 euros por décimo), esto explica por qué la cifra “real” que suele circular es la neta, tras esa retención.

A partir de ahí es donde entra el consejo del abogado David Jiménez. El letrado afirma que la clave no es “no pagar impuestos” en general, sino evitar que la parte que quieres dar a tus hijos se convierta en una donación posterior. La idea es que si cobras tú el décimo y después les transfieres su parte, ellos podrían tener que liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por recibir una donación. En cambio, si el premio se cobra como “décimo compartido” y cada hijo figura como cotitular desde el cobro, lo que reciben no es una donación: es su parte del premio.

Cuando el premio es de los que se cobran en entidad financiera, la peculiaridad es que deben acudir los titulares para identificarse, presentando la documentación de todos los agraciados. Es decir, el mecanismo existe: el banco puede pagar el premio distribuyéndolo entre varias personas identificadas como beneficiarias. Pero aquí está la frontera que conviene subrayar: no se trata de “decirlo en ventanilla y ya”, sino de poder acreditar que, de verdad, ese décimo era compartido.

¿Y cómo se acredita, en la práctica, ese “décimo compartido” para que no sea un simple apaño a posteriori? La recomendación más prudente es dejar constancia antes del sorteo: un escrito sencillo con nombres, DNI, porcentaje de participación, fecha y firmas; una foto del décimo; y, si se quiere reforzar, algún rastro digital (mensaje, correo) que muestre el acuerdo.