El Banco de España avisa: si tu entidad te sube el límite de la tarjeta sin informarte, deberá asumir los cargos realizados
La institución considera que incrementar ese límite sin consentimiento del cliente es contrario a las buenas prácticas
Gastos, gastos y más gastos. Diciembre está a punto de terminar pero tiene su propio calendario de tentaciones: regalos, cenas de empresa, comidas familiares, el amigo invisible y esa lista interminable de detalles.Y es que la realidad es que en estas fechas se compra más y la tarjeta de crédito se convierte en el comodín perfecto: permite estirar el presupuesto, aplazar pagos y resolver compras de última hora.
Ese “pago ahora y ya veremos” también tiene su reverso. La Navidad concentra muchas transacciones en pocos días y es el escenario ideal para despistes: no mirar bien el importe antes de acercar la tarjeta, aceptar cargos sin revisar la app del banco, o perder el rastro de pequeñas compras que luego se multiplican en el extracto. Y cuando hay más movimiento, también hay más oportunidades para el fraude: compras no reconocidas, tarjetas extraviadas, cargos duplicados o importes erróneos, entre otros.
Límite de la tarjeta de crédito
Por eso, el límite de una tarjeta no es solo una cifra pensada para “frenar” el gasto. Funciona como un cinturón de seguridad: delimita cuánto puede salir en un día o en una operación y reduce el impacto si alguien usa la tarjeta sin autorización. En Navidad, cuando el ritmo de pagos sube y la vigilancia baja, ese tope cobra aún más sentido. Lo habitual es que el cliente lo pacte con el banco al contratar la tarjeta, precisamente para tener control y para que, si algo raro ocurre, exista una barrera objetiva que frene el daño.
Aviso del Banco de España
Aquí entra el aviso del Banco de España que señala que subir el límite de una tarjeta por decisión unilateral de la entidad, sin consentimiento del cliente, es contrario a las buenas prácticas. Su criterio es tajante: si el banco eleva el límite sin autorización y se realiza un pago que supera el tope original, la responsabilidad recae en la entidad. Y no solo por “la parte que se ha pasado”, sino por el importe total de esa operación y también por las operaciones posteriores que pudieran haberse producido gracias a esa subida. La lógica es sencilla: si el límite no hubiera aumentado, esas compras no se habrían podido ejecutar.
La advertencia también recuerda que no todas las tarjetas “limitan” igual. En una tarjeta de débito, el techo natural suele ser el saldo disponible de la cuenta asociada, salvo que el contrato establezca restricciones adicionales. En una tarjeta de crédito, el límite es la línea de crédito concedida, y con frecuencia se añade un límite diario de disposición como medida extra de protección. Justo por eso el Banco de España pone el foco en ese límite “de seguridad”: cambiarlo al alza sin avisar rompe el mecanismo que protege al titular ante cargos imprevistos o fraudulentos. En la práctica, significa que una entidad no debería “abrir la puerta” a más gasto sin que el dueño de la llave lo sepa.
En el escenario contrario, cuando es el propio cliente quien solicita un aumento del límite, el Banco de España apunta otra buena práctica: que el banco use autenticación reforzada para tramitar el cambio. Es decir, un sistema de verificación similar al que ya se exige para autorizar determinadas operaciones, para asegurarse de que realmente es el titular quien está pidiendo ampliar el margen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Cómo repartir el Gordo con tus hijos sin pagar impuestos: el consejo del abogado David Jiménez