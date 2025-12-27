El Banco de España avisa: si tu entidad te sube el límite de la tarjeta sin informarte, deberá asumir los cargos realizados

Gastos, gastos y más gastos. Diciembre está a punto de terminar pero tiene su propio calendario de tentaciones: regalos, cenas de empresa, comidas familiares, el amigo invisible y esa lista interminable de detalles.Y es que la realidad es que en estas fechas se compra más y la tarjeta de crédito se convierte en el comodín perfecto: permite estirar el presupuesto, aplazar pagos y resolver compras de última hora.

Ese “pago ahora y ya veremos” también tiene su reverso. La Navidad concentra muchas transacciones en pocos días y es el escenario ideal para despistes: no mirar bien el importe antes de acercar la tarjeta, aceptar cargos sin revisar la app del banco, o perder el rastro de pequeñas compras que luego se multiplican en el extracto. Y cuando hay más movimiento, también hay más oportunidades para el fraude: compras no reconocidas, tarjetas extraviadas, cargos duplicados o importes erróneos, entre otros.

Límite de la tarjeta de crédito

Por eso, el límite de una tarjeta no es solo una cifra pensada para “frenar” el gasto. Funciona como un cinturón de seguridad: delimita cuánto puede salir en un día o en una operación y reduce el impacto si alguien usa la tarjeta sin autorización. En Navidad, cuando el ritmo de pagos sube y la vigilancia baja, ese tope cobra aún más sentido. Lo habitual es que el cliente lo pacte con el banco al contratar la tarjeta, precisamente para tener control y para que, si algo raro ocurre, exista una barrera objetiva que frene el daño.

Banco de España: si tu banco sube el límite de tu tarjeta sin avisar, deberá pagar esas compras

Aviso del Banco de España

Aquí entra el aviso del Banco de España que señala que subir el límite de una tarjeta por decisión unilateral de la entidad, sin consentimiento del cliente, es contrario a las buenas prácticas. Su criterio es tajante: si el banco eleva el límite sin autorización y se realiza un pago que supera el tope original, la responsabilidad recae en la entidad. Y no solo por “la parte que se ha pasado”, sino por el importe total de esa operación y también por las operaciones posteriores que pudieran haberse producido gracias a esa subida. La lógica es sencilla: si el límite no hubiera aumentado, esas compras no se habrían podido ejecutar.

Compras por encima del tope original: el criterio del Banco de España que obliga al banco a pagar

La advertencia también recuerda que no todas las tarjetas “limitan” igual. En una tarjeta de débito, el techo natural suele ser el saldo disponible de la cuenta asociada, salvo que el contrato establezca restricciones adicionales. En una tarjeta de crédito, el límite es la línea de crédito concedida, y con frecuencia se añade un límite diario de disposición como medida extra de protección. Justo por eso el Banco de España pone el foco en ese límite “de seguridad”: cambiarlo al alza sin avisar rompe el mecanismo que protege al titular ante cargos imprevistos o fraudulentos. En la práctica, significa que una entidad no debería “abrir la puerta” a más gasto sin que el dueño de la llave lo sepa.

En el escenario contrario, cuando es el propio cliente quien solicita un aumento del límite, el Banco de España apunta otra buena práctica: que el banco use autenticación reforzada para tramitar el cambio. Es decir, un sistema de verificación similar al que ya se exige para autorizar determinadas operaciones, para asegurarse de que realmente es el titular quien está pidiendo ampliar el margen.