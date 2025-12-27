El experto en finanzas Richard Gracia desvela cuáles son los mejores métodos para reducir las deudas: "Hay que acabar con ellas lo antes posible"

Las deudas se han convertido es uno de los mayores quebraderos de cabeza para las personas. De hecho, algunas instituciones señalan que cerca del 70% de las personas, declaradas en bancarrota, asociarían su situación a una deuda en la tarjeta de crédito.

Según el experto económico Richard Gracia, lo más importante para mantener una buena salud financiera sería aprender a afrontar las deudas y reducirlas hasta deshacerse de ellas lo antes posible. Precisamente, cuanto mayor sea el tiempo durante el que mantengas estas deudas, más interés tendrás que afrontar en el futuro.

Los métodos más efectivos para reducir nuestras deudas

Es por ello que el autor del libro 'El Método Rico' nos enseña los mejores métodos para reducir nuestras deudas. En este sentido, el experto señala dos métodos clave:

Método de la deuda menor : Este método consistiría en redactar una lista con todas nuestras deudas y ordenarlas según la cuantía de forma ascendente. En este sentido, se produciría un efecto de bola de nieve , mediante el que se van afrontando progresivamente las deudas. Además, se genera una sensación de impulso que haría a las personas más propensas a saldar el resto de deudas

: Este método consistiría en redactar una lista con todas nuestras deudas y ordenarlas ascendente. En este sentido, se produciría un , mediante el que se van Además, se genera una sensación de impulso que haría a las personas más propensas a saldar el resto de deudas Método del interés decreciente: Mediante este método se ordenarían nuestras deudas en función de los intereses pagados por ellas, pero en orden decreciente. Por ello, se comenzaría por saldar la deuda con intereses superiores, librándonos así de las mayores pérdidas. Esta opción suele generar una mayor sensación de desahogo entre los que recurren a ella

A nivel general, ambos métodos tienen sus puntos positivos y negativos. Sin embargo, hay un aspecto que debemos tener en cuenta: el riesgo de pérdida económica o el desistimiento por la falta de motivación al no ver resultados.

Una tercera alternativa: el método V.I.D.A.

En vista del riesgo que puede suponernos, Gracia señala un método híbrido entre las dos opciones anteriormente mencionadas: el método V.I.D.A. (Vive Inmune a la Deuda Amortizando). Este método gira en torno al Índice de Pago Mensual (IPM), un porcentaje aproximado del total de la deuda que pagaremos cada mes. Básicamente, es el resultado obtenido tras la suma de la cuota de la deuda y la amortización mensual que decidamos hacer.