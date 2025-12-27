La Guardia Civil lo confirma: así puedes evitar que te clonen la tarjeta de crédito
Seguir estas recomendaciones es clave para evitar fraudes y proteger tu dinero
Las estafas con las tarjetas de crédito están a la orden día. Por esta razón la Guardia Civil ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales: el uso fraudulento de tarjetas bancarias va en aumento, y cada vez es más fácil para los delincuentes clonar o copiar los datos de una tarjeta sin que su titular lo note. Y es que, apenas unos segundos son suficientes para que los estafadores actúen, especialmente si perdemos de vista nuestra tarjeta durante un pago en un comercio físico. La técnica más común para este delito se llama skimming.
¿Qué es el skimming y cómo te afecta?
El skimming es una técnica de fraude mediante la cual los estafadores copian los datos de una tarjeta bancaria a través de dispositivos electrónicos ocultos, normalmente instalados en TPVs manipulados o incluso en cajeros automáticos. Estos dispositivos capturan la información de la banda magnética de la tarjeta, y en ocasiones también el PIN mediante cámaras ocultas. Con esta información, los delincuentes pueden fabricar una réplica funcional de tu tarjeta y utilizarla para realizar compras o retirar dinero, sobre todo en el extranjero o en tiendas online con menos filtros de seguridad. Lo más preocupante es que muchas veces la víctima no detecta el fraude hasta días después, cuando revisa su extracto bancario y descubre cargos no autorizados.
Recomendaciones de la Guardia Civil
Para protegerte frente a estos fraudes, la Guardia Civil ha publicado una serie de consejos prácticos que cualquier usuario puede aplicar fácilmente. Estas son las principales recomendaciones:
- No pierdas de vista tu tarjeta: Al realizar un pago, asegúrate de que el datáfono (TPV) esté a la vista. Si el establecimiento se lleva tu tarjeta a otro lugar para procesar el pago, solicita que traigan el terminal o acompáñalos.
- Activa la verificación en dos pasos: Muchos bancos permiten activar una segunda capa de seguridad para compras superiores a 30 euros, cumpliendo con la normativa europea PSD2. Esto puede ser una clave enviada por SMS o una validación desde la app del banco.
- Recibe notificaciones en tiempo real: Activa los avisos por SMS o desde la aplicación bancaria para que te llegue un mensaje cada vez que se haga un cargo. Así podrás actuar de inmediato ante cualquier movimiento sospechoso.
Además de las recomendaciones anteriores, es fundamental mantener hábitos de seguridad constantes con nuestras tarjetas. Revisa tus movimientos bancarios regularmente para detectar cualquier cargo inusual. No compartas nunca tu PIN, ni siquiera si te lo pide una supuesta entidad bancaria: ningún banco legítimo te pedirá esta información por teléfono o correo. En caso de duda, contacta directamente con tu sucursal. Si notas algo extraño, bloquea la tarjeta de inmediato desde la app o llamando al número de emergencia de tu banco.
