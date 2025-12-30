Más de 2.100 plazas para ser funcionario: estas son las oposiciones de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social
El BOE publica varias convocatorias tanto para el turno libre como de promoción interna
EFE
Los ministerios de Hacienda, Trabajo e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han convocado procesos selectivos para incorporar a 2.108 nuevos empleados públicos en diferentes escalas y categorías. El BOE publica este martes varias convocatorias de oposiciones tanto de turno libre como de promoción interna de varios ministerios, que se suman a otras convocatorias que se han hecho públicas en los últimos días.
Solo de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social se han convocado este martes 2.108 plazas de turno libre y 1.649 plazas de promoción interna, según ha informado EFE.
En concreto, Hacienda ha convocado, solo de turno libre, 1.000 plazas para el cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, especialidad de agentes de la Hacienda pública; 100 plazas para el cuerpo de arquitectos técnicos al servicios de la Hacienda Pública y 98 plazas para el cuerpo técnico de Auditoría y contabilidad.
A esto hay que sumar 64 plazas del cuerpo superior de Gestión catastral; 49 plazas del cuerpo técnico de Gestión catastral y 16 plazas del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado, así como 485 plazas de promoción interna de estos cuerpos.
Seguridad Social ha convocado, de turno libre, 526 plazas del cuerpo de gestión de la administración de la Seguridad Social; 97 plazas del cuerpo superior de técnicos de la administración de la Seguridad Social; 64 plazas del cuerpo de gestión de la administración de la Seguridad Social, especialidad Auditoría y contabilidad, y 17 plazas del cuerpo superior de interventores y auditores de la administración de la Seguridad Social. También ha convocado 1.649 plazas de promoción interna.
Trabajo, por su parte, ha lanzado una convocatoria para cubrir 77 puestos del cuerpo de subinspectores laborales, todas ellas de turno libre.
