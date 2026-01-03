José Elías vuelve a la carga con la sanidad: “Nos venden que es la mejor, pero si te detectan cáncer esperas 9 meses”

El empresario catalán José Elías ha vuelto a generar un debate en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta de X donde cuestiona abiertamente la sanidad pública en España y que ha tocado un nervio sensible.

Elías, propietario del holding Audax Renovables y otras empresas vinculadas al sector energético, no se corta al señalar que “nos venden que la sanidad española es la mejor del mundo. Pero si te detectan cáncer, esperas 9 meses de cola”.

A partir de ahí, construye un ejemplo muy fácil de imaginar, casi cotidiano, para denunciar lo que considera una resignación colectiva ante las demoras en la sanidad pública y el paso de muchos ciudadanos a la privada cuando pueden permitírselo.

Elías plantea su argumento como una escena. No habla de presupuestos ni de estadísticas. Habla de una experiencia. “Piénsalo un segundo con otro ejemplo”, escribe, antes de trasladar el problema a un restaurante: llegas, pides, y te dicen que tu plato tardará nueve meses. Su conclusión es inmediata: cualquiera se levantaría, pondría el local “verde” y no volvería “en su vida”. Ese contraste es la clave del mensaje: cuando el retraso ocurre en un servicio que pagas en el momento, protestas y te vas; cuando ocurre en un servicio público esencial, dice, lo asumimos.

El empresario insiste en la idea de que el relato repetido termina anestesiando. “Como nos repiten 7 veces que tenemos la mejor sanidad del mundo, damos por hecho que es verdad y que no se puede arreglar”.

La receta de “sentido común” que propone

Tras el golpe inicial, Elías baja a tierra su propuesta en dos puntos, sin tecnicismos y con un tono directo. Para él, la solución no pasa por más capas de organización, sino por reforzar la parte asistencial: “Más médicos y más enfermeros atendiendo a la gente”. Y, en sentido contrario, reducir lo que define como estructuras que no curan: “Menos directores, asesores y cargos intermedios dirigiendo”.

El razonamiento lo resume con una frase que busca ser evidente: “Cuando tengo un problema, quien me atiende y me cura es el sanitario. No el gestor que está en un despacho”. No entra a diferenciar funciones, ni matiza qué tareas son imprescindibles o cuáles no. Su mensaje está diseñado para ser entendible al vuelo: en una urgencia real, el valor está en la atención directa.

Pilar Cortés

La idea final es clara: menos propaganda, más manos en consulta, en planta y en quirófano.