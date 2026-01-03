Juanma Lorente, abogado laboralista: “El despido por usar el móvil puede acabar siendo improcedente”

La clave no es solo si estabas mirando la pantalla, sino qué reglas tenía la compañía y cómo las había comunicado. En muchas oficinas, comercios o centros logísticos, el móvil forma parte del trabajo. Se consulta un mensaje, se responde una llamada, se mira la hora. Sin embargo, cuando la empresa entiende que ese uso afecta al rendimiento, a la seguridad o a la atención al público, puede abrir la puerta a una sanción e incluso a un despido disciplinario.

Para que sea válido, no basta con “pillar” al trabajador, hay requisitos que suelen marcar la diferencia. Juanma Lorente, abogado laborista explica el requisito que debes conocer para que la empresa te pague en el caso de que te despidan por esta causa.

¿Te pueden despedir solo por mirar el móvil?

La ley laboral no prohíbe de forma general el uso del móvil personal en el puesto de trabajo. Lo que suele ocurrir es que el conflicto se encuadra dentro del despido disciplinario, que exige un incumplimiento grave y culpable. En la práctica, depende de si el trabajo implica riesgos, si se atiende a clientes, si ya hubo avisos previos o si el uso del teléfono fue reiterado. También influye si se usaba un móvil de empresa o el personal, y si ese uso era puntual o se convirtió en hábito.

El requisito que lo cambia todo

Aquí está el punto decisivo que muchas personas desconocen: si la empresa quiere sancionar o despedir por el uso del móvil, necesita una política interna clara. Esa prohibición puede aparecer en el contrato, en el convenio o en una normativa interna, pero debe estar comunicada de forma formal y, mejor aún, firmada por el trabajador como prueba de que conoce la lista de normas y que en esa lista figura la prohibición del móvil.

De hecho, hay resoluciones judiciales que han tumbado sanciones o despidos cuando no existía una prohibición previa o no se acreditó que el empleado estuviera informado de forma suficiente.

Aunque la empresa comunique el despido, eso no significa que el caso esté “cerrado”. Si no había norma clara, si no estaba firmada o si no se demuestra que el trabajador la conocía, el despido puede acabar declarándose improcedente, con la consecuencia habitual de que la empresa tenga que elegir entre readmitir o indemnizar. Además, el plazo para impugnar un despido es limitado: 20 días hábiles desde que se hace efectivo.

Al final, antes de dar por hecho que “usar el móvil equivale a despido”, conviene comprobar tres cosas: si existe una norma escrita que lo prohíbe, si esa norma te fue comunicada de forma acreditable (idealmente con firma) y si la conducta se considera realmente grave según el puesto y las circunstancias.