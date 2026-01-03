Suben las pensiones mínimas en 2026: así quedan las nuevas cuantías tras su publicación en el BOE

Ya es oficial. El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las nuevas pensiones mínimas para 2026. La subida afecta a todas las modalidades contributivas y no contributivas, y viene acompañada de condiciones claras para acceder a los complementos.

Así lo ha confirmado @Laboroteca en su vídeo de Youtube, tras la publicación del Real Decreto-Ley correspondiente en el BOE. La subida afecta a las pensiones contributivas por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, además de las no contributivas.

Uno de los datos más destacados es el de la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, que sube de 1.127 euros mensuales en 2025 a 1.256 euros en 2026, en 14 pagas. Esto supone un incremento del 11,4%, reflejando una mejora significativa del poder adquisitivo de este colectivo.

El resto de pensiones mínimas contributivas también han subido, y su cuantía depende de factores como la edad del beneficiario, si tiene o no cónyuge, y si este se considera económicamente a su cargo.

¿Quién puede cobrar la pensión mínima en 2026?

El hecho de tener reconocida una pensión contributiva no garantiza automáticamente el cobro de la pensión mínima. Para acceder a ella, es necesario cumplir ciertos requisitos:

Tener ingresos anuales por debajo de 9.442 euros si se vive solo.

si se vive solo. Si se tiene cónyuge a cargo, el límite sube a 11.013 euros anuales entre ambos.

anuales entre ambos. Es imprescindible residir en España. Estancias en el extranjero de más de 90 días al año pueden suponer la pérdida del complemento a mínimos.

Este complemento se calcula restando la pensión reconocida a la pensión mínima fijada. Por ejemplo, si una persona cobra 700 euros al mes y le corresponde una pensión mínima de 1.256 euros, puede solicitar un complemento de 556 euros mensuales si cumple con los requisitos.

Otro aspecto clave es que este complemento no es consolidable. Si cambian las circunstancias (por ejemplo, se obtiene un ingreso extraordinario o se viaja al extranjero más de lo permitido), la Seguridad Social puede retirarlo o pedir su devolución.

Un cambio importante que conviene conocer

Las pensiones no contributivas, destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente, también experimentan una subida. En 2026, su cuantía queda fijada en 628,80 euros mensuales, también con 14 pagas.

La pensión máxima para este año también se actualiza: 3.359,60 euros brutos al mes, con una base máxima de cotización de 5.101,20 euros. Esto implica un aumento de la cuota mensual para quienes cotizan mediante convenio especial, que pasará a ser de unos 1.402 euros.