“Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos

Rafa Alonso defiende la importancia de poner límites en el trabajo para evitar abusos y proteger la salud mental

Trabajadores en una imagen de archivo / ÁXEL ÁLVAREZ

Trabajadores en una imagen de archivo / ÁXEL ÁLVAREZ

Pedro Sanjuán

Rafa Alonso, exresponsable de Recursos Humanos, ha publicado recientemente un vídeo en TikTok en el que reflexiona sobre el bienestar laboral y la importancia de poner límites para evitar que las empresas se aprovechen de los trabajadores más comprometidos.

En el vídeo, Alonso comienza diciendo: “Te voy a decir algo como persona que ha trabajado en recursos humanos los últimos años.” A partir de ahí, expone una situación que asegura haber visto repetidamente en distintas organizaciones: “Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa y esto lo he visto en infinidad de ocasiones.”

El exresponsable de Recursos Humanos compara esta realidad con la situación de otros empleados menos implicados y afirma: “Gente que no da ni 1 palo al agua, y que cobra lo mismo que el resto teniendo todavía menos responsabilidades.”

Los trabajadores cumplidores, los más castigados

Según explica, esta dinámica tiene una base psicológica en la forma de liderar: “Esto ocurre porque psicológicamente, los líderes ven a estas personas que trabajan muy duro como personas en las que pueden confiar para sacar trabajo y claro, si piensas que alguien te la va a liar pues no le das trabajo.”

Como consecuencia, añade, "se genera 1 situación totalmente injusta en la que la persona que es eficiente y que hace las cosas bien tiene muchísimo más estrés que otra persona que literalmente va a su trabajo y se va para su casa."

Alonso aclara que su mensaje no es una invitación a trabajar menos: "Así que mi consejo de hoy no va a ser que no trabajes, que no sea eficiente." Y subraya: "Tu trabajo tienes que ser responsable y hacer lo que se te pide."

No obstante, insiste en la necesidad de proteger la salud mental y propone una solución clara: "Ahora bien, si quieres conservar tu salud mental, lo que yo haría sería poner límites." En concreto, recomienda: "Esto es tan simple como pidas que se te pague en función de las responsabilidades que tengas e incluso de la carga de trabajo que tienes."

Y concluye con una advertencia directa a las empresas: “Y si la empresa no entra por el aro, entonces amigo que ese trabajo que confían que hagas, lo haga el otro.” El mensaje final resume su postura: "Así que ya sabes cuídate y cuida tu salud mental."

TEMAS

