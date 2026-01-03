“Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos

Rafa Alonso, exresponsable de Recursos Humanos, ha publicado recientemente un vídeo en TikTok en el que reflexiona sobre el bienestar laboral y la importancia de poner límites para evitar que las empresas se aprovechen de los trabajadores más comprometidos.

En el vídeo, Alonso comienza diciendo: “Te voy a decir algo como persona que ha trabajado en recursos humanos los últimos años.” A partir de ahí, expone una situación que asegura haber visto repetidamente en distintas organizaciones: “Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa y esto lo he visto en infinidad de ocasiones.”

El exresponsable de Recursos Humanos compara esta realidad con la situación de otros empleados menos implicados y afirma: “Gente que no da ni 1 palo al agua, y que cobra lo mismo que el resto teniendo todavía menos responsabilidades.”

Los trabajadores cumplidores, los más castigados

Según explica, esta dinámica tiene una base psicológica en la forma de liderar: “Esto ocurre porque psicológicamente, los líderes ven a estas personas que trabajan muy duro como personas en las que pueden confiar para sacar trabajo y claro, si piensas que alguien te la va a liar pues no le das trabajo.”

Como consecuencia, añade, "se genera 1 situación totalmente injusta en la que la persona que es eficiente y que hace las cosas bien tiene muchísimo más estrés que otra persona que literalmente va a su trabajo y se va para su casa."

Alonso aclara que su mensaje no es una invitación a trabajar menos: "Así que mi consejo de hoy no va a ser que no trabajes, que no sea eficiente." Y subraya: "Tu trabajo tienes que ser responsable y hacer lo que se te pide."

No obstante, insiste en la necesidad de proteger la salud mental y propone una solución clara: "Ahora bien, si quieres conservar tu salud mental, lo que yo haría sería poner límites." En concreto, recomienda: "Esto es tan simple como pidas que se te pague en función de las responsabilidades que tengas e incluso de la carga de trabajo que tienes."

Y concluye con una advertencia directa a las empresas: “Y si la empresa no entra por el aro, entonces amigo que ese trabajo que confían que hagas, lo haga el otro.” El mensaje final resume su postura: "Así que ya sabes cuídate y cuida tu salud mental."