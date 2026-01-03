El Tribunal Supremo dicta sentencia: si tu día de descanso cae en festivo, te deben otro día libre adicional

La organización del tiempo de trabajo en el sector servicios y el comercio ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Las exigencias del mercado y los nuevos hábitos de consumo han llevado a muchas compañías a implementar horarios de apertura continuada, operando de lunes a domingo. Esta realidad ha generado sistemas de turnos rotativos o fijos donde el descanso semanal de la plantilla no siempre coincide con el fin de semana, sino que se asigna a días laborables, como un martes o un miércoles. Surgía entonces una duda recurrente que ha sido fuente de conflicto en los tribunales: ¿qué ocurre cuando ese día de libranza fijo asignado al trabajador cae, por azar del calendario, en un festivo nacional o autonómico?

Hasta hace poco, algunas empresas consideraban que, si el festivo coincidía con el día de descanso, el trabajador simplemente "perdía" esa fiesta, argumentando que el descanso ya se estaba produciendo de facto. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clarificadora que sienta jurisprudencia y protege los derechos de la plantilla. El Alto Tribunal ha establecido que, si el descanso semanal coincide con un festivo, la empresa tiene la obligación ineludible de compensar al empleado con otro día libre adicional.

Un cambio de criterio frente al TSJ de Madrid

El origen de este pronunciamiento judicial se encuentra en una demanda colectiva interpuesta por los sindicatos contra una importante empresa textil. Dicha compañía contaba con trabajadores cuyas jornadas se distribuían de lunes a domingo, teniendo asignado un día de descanso fijo entre semana. La política interna de la empresa establecía que, si ese día libre coincidía con un festivo, se computaba como disfrutado, negando cualquier compensación específica.

Previamente, el caso había sido analizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. En aquella instancia, los magistrados avalaron la práctica de la empresa. Su argumento se basaba en que la compañía ya otorgaba cuatro días de descanso anual extra a la plantilla, lo cual consideraban una compensación global suficiente para cubrir esos posibles solapamientos. Contrariamente a esta interpretación, el Supremo ha revocado dicho fallo, determinando que los días de vacaciones adicionales o las mejoras voluntarias de la empresa no pueden utilizarse para neutralizar el derecho fundamental a disfrutar de los 14 festivos anuales que marca el calendario laboral.

La independencia de los derechos laborales

La sentencia se sustenta en una base jurídica sólida que diferencia dos conceptos clave: el descanso semanal y el festivo laboral. El Estatuto de los Trabajadores, concretamente en su artículo 37, define las fiestas laborales como días de descanso "retribuido y no recuperable". Esto implica que su naturaleza es distinta a la del descanso semanal obligatorio derivado de la jornada laboral acumulada.

Tanto la normativa estatutaria como el Real Decreto 2001/1983 protegen el disfrute efectivo de estas jornadas. Según el texto legal, cuando no sea posible disfrutar el día de fiesta o el descanso semanal por razones organizativas, la empresa "vendrá obligada a abonar al trabajador el importe de las horas trabajadas" o a conceder un descanso compensatorio. Por consiguiente, permitir que el festivo quede "absorbido" por el día libre semanal vulneraría el derecho del trabajador a disfrutar de ambas pausas por separado. El Supremo insiste en que cada derecho debe satisfacerse de forma íntegra e independiente.

Garantía de igualdad entre la plantilla

El fondo de la cuestión radica en evitar una discriminación evidente entre los distintos tipos de empleados dentro de una misma compañía. Aquellos trabajadores que libran los fines de semana suelen disfrutar de la inmensa mayoría de los festivos, ya que estos suelen caer entre lunes y viernes. En cambio, quienes tienen su descanso fijado entre semana correrían el riesgo de disfrutar de menos días festivos al año si no se aplicara esta corrección.

Esta doctrina judicial busca equiparar las condiciones reales de trabajo y descanso. Cualquier solapamiento debe resolverse a favor del disfrute efectivo del tiempo libre. Así, los trabajadores afectados podrán reclamar una libranza compensatoria en una fecha distinta. Las empresas deberán ajustar sus cuadrantes para asegurar que el descanso semanal y los festivos se mantengan como compartimentos estancos, garantizando que nadie trabaje más horas anuales o descanse menos días por el mero hecho de tener un turno asignado entre semana. Queda patente que la flexibilidad horaria empresarial no puede ir en detrimento de los derechos mínimos de descanso reconocidos por la ley.