Esta es la advertencia que lanza Juanma Lorente, abogado laborista: “No tienes que responder a tu jefe durante la baja médica”
El trabajador no está obligado a dar detalles, te contamos el motivo
Si alguna vez has recibido mensajes de tu jefe mientras estás de baja médica, preguntándote cuánto te durará o cuál es la revisión que tienes, debes saber que no estás obligado a contestar. Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente donde aclara los derechos del trabajador en este tipo de situaciones.
Durante la baja, tu tiempo es para recuperarte
Estás de baja médica y suena tu móvil: un mensaje de tu jefe preguntando cómo vas, cuándo tienes la revisión o hasta cuándo será la baja. ¿Debes responder? “No tienes que responder a tu jefe durante la baja médica”, señala claramente el abogado, especializado en derecho laboral.
Muchos trabajadores sienten la presión de mantener informada a la empresa durante su baja, incluso cuando están en medio de un proceso de recuperación. Sin embargo, Lorente recuerda que la única obligación del trabajador es comunicar que está de baja y que no asistirá a su puesto. No tiene que explicar los motivos, ni cuánto durará, ni enviar partes más allá de lo que marca la ley.
Una de las claves que recalca en su vídeo es que la empresa no debe pedirle al trabajador información médica. En su lugar, debe contactar con la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es quien gestiona los partes de baja, prórroga o alta.
Por tanto, si tu jefe insiste en pedirte datos sobre tu situación, puedes archivarlo y no contestar. “Es totalmente legal que archives la conversación y no contestes”, afirma Lorente. El mensaje es claro: la salud del trabajador no está sujeta a dar explicaciones constantes.
Límites a la comunicación en bajas laborales
La legislación española protege la privacidad del trabajador, especialmente en lo que se refiere a su salud. Aunque la empresa puede mostrar interés por la evolución de sus empleados, no puede presionar ni exigir respuestas durante una incapacidad temporal.
Además, la comunicación entre trabajador y empresa debe limitarse a lo esencial. Una vez que el empleado entrega el parte de baja o comunica su situación, no es necesario mantener un contacto continuo. Cualquier seguimiento o control corresponde a los servicios médicos de la Seguridad Social o la mutua, no al empleador.
