Hacienda avisa a todos los alicantinos: esto es lo que realmente cobrarás si te toca la Lotería del Niño

Tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado el pasado 22 de diciembre, la Lotería del Niño se presenta como una segunda oportunidad para conseguir un premio. El sorteo se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes. Sin embargo, la duda que se plantean los jugadores es qué parte le corresponde a Hacienda.

Esta edición, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete, dividido en décimos de 20 euros. La emisión total asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios, lo que supone 770 millones de euros repartidos.

Cuánto se lleva Hacienda

Al igual que la Lotería de Navidad y el resto de sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, los premios del Niño están sujetos a tributación. La Ley 16/2012 recoge que Hacienda aplica una retención del 20% a los premios que superen los 40.000 euros.

Cómo se quedan los premios del Niño

Primer premio : 200.000 euros por décimo, se queda en 168.000 euros netos . Hacienda se queda 32.000 euros correspondientes al 20%.

: 200.000 euros por décimo, se queda en . Hacienda se queda 32.000 euros correspondientes al 20%. Segundo premio: 75.000 euros por décimo, Hacienda se queda con 7.000 euros y el agraciado recibe 68.000 euros netos.

Sin embargo, los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están libres de impuestos. Por lo tanto, el tercer premio del Niño, dotado con 25.000 euros por décimo, se cobra íntegramente. Lo mismo ocurre con el resto de premios inferiores de sorteo.

¿Ocurre lo mismo con los décimos compartidos?

Cuándo un décimo es compartido, conviene dejar constancia para evitar conflictos. Lo más sencillo es hacer una fotocopia del décimo e indicar quiénes participan y qué porcentaje le corresponde a cada uno. También se recomienda incluir los DNI de los jugadores.

Si el premio es inferior a 2.000 euros, una sola persona puede cobrar el décimo en una administración y repartir el dinero. Sin embargo, cuando se supera esa cantidad el cobro se debe realizar a través de una entidad bancaria indicando los ganadores y su porcentaje de participación. De esta manera el banco abonará en la cuenta del titular el importe correspondiente y este deberá repartirlo según el convenio pactado.