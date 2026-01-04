Miguel Benito, abogado: “Hay despidos que salen caros… y otros que salen muy caros”

Pedir un derecho no es motivo de despido, aunque algunas empresas aún no lo entiendan. Es el caso que denuncia el abogado Miguel Benito, quien llevó a juicio la historia de una trabajadora despedida tras solicitar un cambio de horario por conciliación. El resultado: una sentencia firme y una indemnización de 42.000 euros.

Todo empezó con una petición legal y legítima: la clienta solicitó un cambio de horario, algo amparado por la normativa laboral vigente, especialmente en materia de conciliación familiar. La empresa, en lugar de valorar y gestionar correctamente esa solicitud, tomó una decisión drástica y fue despedirla.

El abogado especializado en derecho laboral, no duda en calificar lo ocurrido: “Lo llevamos a juicio como lo que era: una represalia”. Así de claro lo explica en sus redes sociales, donde comparte casos reales para informar a trabajadores de sus derechos.

Una indemnización de 42.000 € por vulnerar derechos fundamentales

El juzgado dio la razón a la trabajadora. Consideró que el despido no solo fue improcedente, sino que además vulneraba derechos fundamentales. La consecuencia: una indemnización total de 42.000 euros, de los cuales 32.000 euros fueron consecuencia directa del carácter represivo de la actuación empresarial.

“32.000 € no habrían existido si la empresa hubiera actuado con un mínimo de cabeza”, afirma Benito con contundencia. La empresa, además de afrontar una sanción económica elevada, quedó retratada en una sentencia que puede sentar precedente en otros casos similares.

Este caso es un ejemplo claro de cómo ignorar la ley laboral y reaccionar de forma impulsiva ante una solicitud legítima puede tener consecuencias muy costosas. En lugar de valorar la petición, dialogar o buscar una solución razonable, la empresa optó por el camino más torpe: el despido.

Las represalias pueden implicar indemnizaciones mayores a las habituales, al entrar en juego la defensa de derechos fundamentales como la igualdad o la conciliación.