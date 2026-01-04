Miguel Benito, abogado: “Si no pactas tus vacaciones, te las pueden imponer”

Pedir las vacaciones correctamente puede marcar la diferencia entre disfrutar de tu descanso o verte atrapado en un conflicto con la empresa. El abogado laboralista Miguel Benito advierte de un error muy común: no planificarlas con tiempo ni pactarlas debidamente. “Si no pactas tus vacaciones, te las pueden imponer”, afirma en su video de TikTok.

Esta es la forma de evitar problemas

Muchos trabajadores creen que basta con decir las fechas que desean y que la empresa debe aceptarlas. Pero la realidad es que, según el Estatuto de los Trabajadores, las vacaciones deben fijarse de mutuo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.

Miguel Benito insiste en que no basta con elegir fechas al azar. “Solicítalas con antelación. En muchas empresas hay periodos ya reservados, más tranquilos o más intensos, y si no te adelantas, puedes perder el margen para negociar”.

Algunas compañías por su modelo de negocio ya tienen definidos los meses más apropiados para que el personal coja vacaciones. Conocer esta dinámica interna te ayudará a evitar negativas o cambios forzados.

Reparte los días: una parte tú, otra la empresa

Un consejo práctico que destaca Benito es dividir los días de vacaciones: “Lo ideal es pactar que una parte los elige el trabajador y otra parte la empresa, así ambas partes se benefician”.

Esta fórmula equilibra intereses y suele estar regulada por convenios colectivos, que a veces incluso detallan turnos, preferencias por antigüedad o restricciones por temporada alta. Eso sí, la ley también obliga a que las fechas se comuniquen con al menos dos meses de antelación, por lo que dejarlo para última hora solo complica las cosas.

Qué ocurre si no hay acuerdo

En caso de desacuerdo, Miguel Benito recuerda que el trabajador tiene derecho a acudir a la vía judicial. Ya hay sentencias que protegen al trabajador cuando se vulnera este derecho, y los tribunales valoran positivamente cuando se ha intentado negociar y se han dejado constancia de los pasos dados.

Planificar bien las vacaciones no es solo una cuestión de organización, sino de garantizar tu derecho al descanso sin conflictos innecesarios. Pactar, anticiparse y conocer el funcionamiento de tu empresa puede evitarte problemas.