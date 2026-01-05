José Elías, empresario millonario: "Estamos cambiando talento por mano de obra y nadie en este país parece preocupado"

José Elías es uno de los empresarios más conocidos del panorama económico español. Fundador del grupo Audax y con inversiones en sectores como las renovables, la distribución y la tecnología, se ha convertido en una figura habitual tanto en círculos empresariales como en medios de comunicación. Además, es conocido por ser muy activo en redes sociales y levantar continuos debates con sus declaraciones.

En esta ocasión, ha vuelto a generar polémica a través de su cuenta en X, donde ha compartido una reflexión crítica sobre la actual dinámica migratoria en España y su impacto en el modelo productivo nacional. En uno de sus últimos mensajes Elías lanza una advertencia contundente: “Estamos cambiando talento por mano de obra. Y nadie en este país parece preocupado”.

Perfiles laborales

El empresario explica que ha estado revisando los datos de entrada y salida de personas en España y afirma que, aunque las cifras reflejan que entra más gente de la que se marcha, el verdadero problema está en el perfil de quienes se van y quienes llegan. “He estado viendo los datos de la gente que entra y sale del país y la verdad es que es preocupante. Es verdad que entra más gente de la que se marcha. El problema está en el tipo de cambio que estamos haciendo”.

José Elías: “Estamos cambiando talento por mano de obra y nadie en este país parece preocupado” / INFORMACIÓN

A continuación, detalla ese intercambio que, a su juicio, debería preocuparnos: “Se van perfiles con carrera universitaria formados por nosotros. Entra gente sin formación a cubrir puestos de mano de obra”. Y añade: “No digo que unos valgan más que otros, pero el intercambio no cuadra”.

Sociedad de subcontratados

Elías insiste en que la consecuencia de este proceso es una transformación estructural del país: “Si vaciamos el país de talento y generamos una sociedad basada solo en mano de obra, está claro en qué nos convertiremos: en una sociedad de subcontratados. En los que ejecutan lo que otros piensan”.

En su publicación también muestra su inquietud por la aparente falta de reacción institucional o social ante esta situación. “Y lo peor es que nadie hace nada”. Para él, el problema es aún más grave si se tiene en cuenta la inversión que España realiza en formar a su población: “Invertimos años y dinero en formar a gente. Universidades, másteres, idiomas. Y cuando están preparados, se van a producir valor a otro país”.

El emprendendor finaliza con una advertencia sobre el futuro: “Deberíamos hacérnoslo mirar. Si no cambiamos esto, dentro de 20 años no seremos un país competitivo. Solo haremos lo que el resto mande”.