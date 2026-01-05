¿Si renuncio a la herencia de mis padres, la reciben mis hijos? La abogada Laura Lobo responde

Las herencias pueden convertirse en auténticos quebraderos de cabeza para los herederos. Ocurre en muchas familias. En muchos casos, lejos de aceptar lo que sus familiares les han dejado, algunos optan por renunciar. Deudas, conflictos familiares, cargas fiscales o propiedades difíciles de gestionar son solo algunos de los motivos que llevan a muchas personas a rechazar su parte de una herencia.

El procedimiento de renuncia a una herencia es totalmente legal y está previsto en el Código Civil español. Sin embargo, no siempre se conocen bien las consecuencias que esto conlleva, especialmente en lo que se refiere al efecto que tiene sobre los descendientes. Es común pensar que si uno renuncia, sus hijos podrían heredar automáticamente en su lugar, pero esto no siempre es así.

Por ello, no es extraño que una de las preguntas más frecuentes que recibe la abogada Laura Lobo en su despacho sea: “Si renuncio a la herencia de mis padres, ¿la reciben mis hijos?”. Se trata de una duda que, según ella misma afirma, está muy extendida y que conviene aclarar bien antes de tomar decisiones legales importantes.

Renunciar a la herencia

La respuesta de la letrada es clara y directa: no. Si una persona renuncia a la herencia de sus padres, está renunciando tanto para ella misma como para toda su estirpe. Es decir, al rechazar esa herencia, también se impide que la reciban los hijos o cualquier otro descendiente del renunciante. No hay traspaso automático a los hijos salvo que exista una previsión expresa en un testamento.

“Si tú renuncias a la herencia de tus padres, esa herencia no la reciben tus hijos, salvo que se haya previsto expresamente en el testamento”, explica la abogada. Existe la posibilidad de incluir una cláusula testamentaria que contemple este supuesto, de manera que, en caso de renuncia del hijo, el patrimonio pase directamente a sus descendientes. Pero si no hay tal cláusula, o directamente no hay testamento, la consecuencia es que ni los hijos ni los nietos del renunciante heredan nada.

¿Quién se queda con la herencia?

Entonces, ¿quién se queda con esa parte de la herencia? Aquí entra en juego lo que en Derecho se conoce como el derecho de acrecer. Este principio establece que, cuando varios herederos del mismo grado están llamados a una misma parte de la herencia y uno de ellos renuncia, su parte se reparte entre los demás. El caso más habitual, señala Laura Lobo, es el de varios hermanos: si uno de ellos renuncia, su parte se divide entre los que sí aceptan la herencia.

Por todo esto, la abogada insiste en la importancia de otorgar un testamento personalizado, que permita prever estas situaciones. “Hay que valorar si interesa o no hacer que la renuncia de la herencia pase a los descendientes. Dependerá de cada caso concreto, de las razones por las que se renuncie y de la estructura familiar”, comenta.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Además, señala que muchas personas renuncian a herencias por motivos económicos pero otras veces se hace por cuestiones personales o familiares. En cualquier caso, recalca que es un acto voluntario, pero con consecuencias jurídicas que no siempre se conocen del todo, especialmente para los descendientes del renunciante.

Renunciar a una herencia no significa que los hijos hereden automáticamente en lugar del padre o madre que renuncia, a menos que así lo haya indicado expresamente el testador. En caso contrario, esa parte de la herencia se redistribuirá entre los demás herederos del mismo grado mediante el derecho de acrecer. La clave, según la abogada Laura Lobo, está en prever todas estas opciones en el testamento y asesorarse correctamente antes de tomar cualquier decisión.