Este año puedes ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta: confirmado por el BOE

El nuevo año arranca y, aunque todavía quedan meses para la campaña oficial, muchos contribuyentes ya empiezan a planificar su próxima declaración de la Renta. Aprovechar todas las deducciones posibles es clave para reducir la factura fiscal, y este año hay una novedad importante que afecta directamente a quienes inviertan en su vivienda.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una prórroga que puede suponer un ahorro de hasta 9.000 euros en el IRPF para quienes hagan reformas que mejoren la eficiencia energética. Todo está recogido en el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre.

Tres niveles de deducción

La norma contempla tres niveles de deducción estatal por obras en viviendas, según el grado de mejora energética acreditado. Para acceder a cualquiera de ellas, es imprescindible contar con un certificado energético previo y otro posterior, emitidos por un técnico competente.

La deducción básica del 20% se aplica si las obras reducen al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. Tiene una base máxima anual de 5.000 euros, por lo que el ahorro puede llegar a 1.000 euros por ejercicio. Vale tanto para vivienda habitual como para inmuebles alquilados o que se vayan a alquilar antes del 31 de diciembre de 2027.

Deducción del 40%

El segundo tramo de deducción es del 40%, pero requiere una mejora energética más ambiciosa. Se aplica si se reduce al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o si se consigue una calificación energética “A” o “B” en la vivienda.

En este caso, la base máxima sube a 7.500 euros, lo que permite deducir hasta 3.000 euros al año. Los plazos para beneficiarse son los mismos que en el caso anterior: pagos hasta el 31 de diciembre de 2026 y certificado final antes del 1 de enero de 2027.

La deducción del 60% que permite llegar a los 9.000 euros

El tercer supuesto contempla una deducción del 60% y está pensada para comunidades de vecinos que realicen rehabilitaciones energéticas integrales en el edificio. Aquí, los requisitos son similares: lograr al menos un 30% de mejora o alcanzar las letras “A” o “B” en la certificación del inmueble.

Una mujer revisa papeles de la declaración de la Renta. / INFORMACIÓN

La base anual es de 5.000 euros, pero lo interesante es que las cantidades no deducidas se pueden acumular durante cuatro ejercicios hasta un total de 15.000 euros. Esto permite deducir hasta 9.000 euros en total, repartidos en varios años. Las obras deben realizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, con el certificado emitido antes del 1 de enero de 2028.

Nada de efectivo

Para que Hacienda acepte estas deducciones, hay un requisito formal que no se puede pasar por alto: todos los pagos deben hacerse por medios bancarios (transferencia, tarjeta, cheque o ingreso). Quedan excluidas las entregas en efectivo, que invalidan la deducción.

Tampoco se podrán deducir gastos vinculados a equipos que utilicen combustibles fósiles, ni cantidades cubiertas por subvenciones públicas. Entre los gastos deducibles sí se incluyen honorarios profesionales, redacción de proyectos, dirección de obra, materiales y certificaciones energéticas.

Los pueblos donde puedes ahorrar dinero en la declaración de la renta / Eva Abril

Estas deducciones están abiertas tanto a particulares como a propietarios de viviendas en alquiler o por alquilar, e incluso a comunidades de propietarios. Para aprovecharlas, es importante planificar bien la reforma y asegurarse de que todo el proceso cumple con los requisitos legales.