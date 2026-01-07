Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Frío AlicanteStreamer muertoSara CarboneroSánchez y ÁbalosCabras MontgóNiño IndonesiaDirecto: EEUU ataca Venezuela
instagramlinkedin

Estos son los cursos gratis para enero de 2026 en Alicante

La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros

La Agencia de Desarrollo Local de Alicante ofrece cursos gratis

La Agencia de Desarrollo Local de Alicante ofrece cursos gratis / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de enero en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Taller crea tu empresa

  • Fecha: del 19 al 20 de enero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 19 de enero

Tu negocio inteligente con ChatGPT: automatiza tu marketing y tu contenido

  • Fecha: el 26 de enero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 26 de enero

Cap Cut: domina la creación de contenido atractivo

  • Fecha: el 28 de enero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 28 de enero

Piensa mejor, decide mejor: entrena tu pensamiento crítico

  • Fecha: el 28 de enero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
  • Lugar: Calle del Cid, 13
  • Inscripciones hasta el 28 de enero

Escuela de Talento Femenino

  • Empresarias del siglo XXI: corazón y estrategia
  • Fecha: del 20 de enero al 17 de febrero
  • Horario: de 09:30 a 13:30 horas
  • Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
  • Inscripciones hasta el 19 de enero

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

Qué herramientas poner en el currículum

  • Fecha: el 23 de enero.
  • Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
  • Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
  • Inscripciones hasta el 22 de enero

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

El autoconocimiento personal previo a la búsqueda de empleo

  • Fecha: el 9 de enero
  • Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
  • Lugar: C/Jorge Juan, nº21
  • Inscripciones hasta el 8 de enero

Centro de formación 'Alejandrina Candela'

Sistema de garantía juvenil y los programas mixtos de empleo y formación

  • Fecha: el 30 de enero
  • Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
  • Lugar: C/Jorge Juan, nº21
  • Inscripciones hasta el 29 de enero

Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27

Mantenimiento y rehabilitación de edificios

  • Fecha: del 30 de diciembre al 2 de junio de 2026
  • Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
  • Inscripciones hasta el 26 de diciembre

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents