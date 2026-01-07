Estos son los cursos gratis para enero de 2026 en Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de enero en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
- Fecha: del 19 al 20 de enero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 19 de enero
Tu negocio inteligente con ChatGPT: automatiza tu marketing y tu contenido
- Fecha: el 26 de enero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 26 de enero
Cap Cut: domina la creación de contenido atractivo
- Fecha: el 28 de enero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 28 de enero
Piensa mejor, decide mejor: entrena tu pensamiento crítico
- Fecha: el 28 de enero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 28 de enero
Escuela de Talento Femenino
- Empresarias del siglo XXI: corazón y estrategia
- Fecha: del 20 de enero al 17 de febrero
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 19 de enero
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
Qué herramientas poner en el currículum
- Fecha: el 23 de enero.
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 22 de enero
Auditorio Municipal Puerta Ferrisa
El autoconocimiento personal previo a la búsqueda de empleo
- Fecha: el 9 de enero
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 8 de enero
Centro de formación 'Alejandrina Candela'
Sistema de garantía juvenil y los programas mixtos de empleo y formación
- Fecha: el 30 de enero
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 29 de enero
Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27
Mantenimiento y rehabilitación de edificios
- Fecha: del 30 de diciembre al 2 de junio de 2026
- Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
- Inscripciones hasta el 26 de diciembre
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- La Audiencia de Alicante denuncia a un abogado por inventarse citas del Tribunal Supremo en un recurso
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el Día de Reyes