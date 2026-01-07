Las tres cosas que no debes aguantar en el trabajo este 2026 según Ignacio de la Calzada, abogado laboralista

Horas extras sin pagar, cambios de horario de un día para otro, amenazas veladas, acoso laboral... el día a día de muchos trabajadores pasa por sufrir alguno de estas cosas (en ocasiones, más de una). Sin embargo, muchas personas no denuncian su situación por miedo a perder el empleo o quedarse con una mano y otra detrás; miedos lógicos a perder el sustento que muchas veces apuntalan más el aguante a situaciones inadmisibles y, lo que es peor, que hacen que los propios trabajadores renuncien a sus derechos. Esto último no debería ser una opción, y así lo recuerda para empezar el año el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que ha hecho un pequeño croquis de situaciones que los trabajadores no deberían aguantar: “Tu jefe cuenta con que no sepas esto y se aprovecha de ti", señala.

Horas extra, cambios, amenazas...

Unas veces es por este miedo a quedarse sin trabajo y no se denuncian por desconocimiento. “¿Cuántos de vosotros hacéis horas extras sin cobrarlas y no las reclamáis por miedo? ¿A cuántos os han cambiado el horario de hoy para mañana y no os quejáis por miedo? ¿Cuántos habéis sido amenazados directamente con que, en caso de reclamar, veréis las consecuencias?”, pregunta el letrado a razón de esos miedos que suelen tener los empleados.

En materia de horas extra, el abogado es claro: “Son voluntarias, no tienes por qué hacerlas si no quieres y sobre todo si no te las pagan”. Además, subraya que el trabajador puede comunicar su negativa y que “se lo puedes decir a tu jefe y lo puedes grabar”.

Respecto a los cambios de horario, recuerda que la empresa puede modificar la jornada, pero con límites legales. “Técnicamente tienes que tenerlo con una antelación de cinco días”, explica, dentro de lo que se conoce como distribución irregular de la jornada. Esta permite ajustar horarios e incluso compensar horas con descansos posteriores, pero no de forma arbitraria o inmediata.

Estrés laboral: aprende a no sufrir en el trabajo / Europa Press

Uno de los puntos más delicados es el de las amenazas por reclamar derechos. Si el empresario advierte de un despido por exigir lo que corresponde, “se trata de una vulneración de la garantía de indemnidad”. De la Calzada recuerda que “ningún trabajador puede ser castigado o represaliado por ejercitar sus derechos”, siempre que exista una acción previa, “judicial o extrajudicial o preparatoria, como podría ser un burofax”.

¿Aguantar o reclamar?

Ante este dilema de seguir como si nada para no "calentarse la cabeza" o reclamar, el abogado sentencia la clave: “Si estás en un sitio donde no puedes ejercitar tus derechos o no puedes quejarte con sentido común, ese sitio no es para ti”. Y es que tus derechos como trabajador o trabajadora, persona que pone su conocimiento, tiempo y esfuerzo por y para la empresa, debería ser primordial. El abogado no aconseja dimitir de forma impulsiva pero sí buscar alternativas, asesorarse legalmente y, si hay incumplimiento legal, poner una reclamación judicial.

“Si te despiden, será un despido nulo. Ya tienes ganado algo, pero lo más importante es conocer vuestros derechos. El conocimiento es poder”.