José Elías, empresario millonario: "No tengo nada en contra de los sindicatos pero sí de los vagos que se esconden en ellos"

José Elías, empresario millonario y dueño del grupo Audax, ha vuelto a generar polémica con una publicación en su cuenta de X. Conocido por sus mensajes sin filtro y por sus opiniones sobre economía, política y gestión empresarial, Elías aviva ahora el debate sobre los sindicatos y su papel en las empresas.

El empresario catalán ha dejado claro que, desde su experiencia, los sindicatos son necesarios, pero también que muchas veces acaban siendo utilizados de forma oportunista. “No tengo nada en contra de los sindicatos. Pero sí en contra de los vagos que se esconden en ellos”, escribió.

"Vagos camuflados"

En su mensaje distingue entre dos tipos de delegados sindicales: “Los sindicalistas de vocación, buenos trabajadores” y “los vagos camuflados”. Según Elías, los primeros comprenden que “la empresa sin el trabajador no tiene sentido y que al revés tampoco”. Son necesarios porque “balancean el poder”. Pero advierte de que el problema aparece con aquellos que se convierten en representantes “porque son vagos y quieren que no los echen”.

José Elías, presidente y máximo accionista de Audax Renovables. / Audax

“No tengo nada contra los sindicatos”, reitera, “tengo algo contra los vagos que pervierten su función. Y los sindicatos, por desgracia, están llenos de ellos”. En su opinión, ese uso interesado de la figura sindical es lo que daña la credibilidad y eficacia de la institución. Asegura hablar desde la experiencia personal tras años al frente de empresas con presencia sindical.

Elías insiste en que no cuestiona el papel del sindicalismo como herramienta de equilibrio, pero denuncia que existen personas que lo utilizan como escudo laboral: “Ese tío es sindicalista por protección. Esa es la figura que pervierte a los sindicatos”.

Reacciones en redes sociales

Como suele ser habitual, la publicación de Elías ha provocado una fuerte reacción en redes. Algunos usuarios han apoyado su visión. “Has descrito al 100 % mi opinión sobre los sindicatos”, afirma uno de los comentarios a su publicación. Mientras, otros han respondido con crítica: “¿Y si en vez de ‘vagos vs vocación’ hablamos de incentivos? Transparencia, objetivos medibles y rotación”. También ha habido respuestas más duras: “Muchos viven de herencias, subvenciones y rescates públicos mientras explotan y precarizan. Y aún dan lecciones”.