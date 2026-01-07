Jugar al golf estando de baja laboral no es "per se" motivo de sanción: palo a la empresa, que debe indemnizar con 15.000 euros al trabajador

La empresa sospechaba fraude. El trabajador estaba de baja por un trastorno adaptativo. Y el escenario donde se jugó la partida decisiva no fue un despacho ni un hospital, sino un club de golf privado. El resultado: la sanción quedó anulada y la compañía tuvo que indemnizar al empleado con 15.000 euros por vulneración del derecho a la intimidad.

Sospechas, baja médica y una decisión habitual… pero con riesgo

El protagonista es un directivo del área de sistemas (IT), con años de antigüedad y un puesto de responsabilidad. Había iniciado una incapacidad temporal por un diagnóstico psicológico: un trastorno adaptativo. A ojos de la empresa, algo no encajaba. Las bajas de larga duración suelen disparar alarmas: el coste, el impacto organizativo, la presión interna… y el temor a que detrás haya "picaresca".

En ese contexto, la compañía optó por un recurso cada vez más habitual: contratar detectives privados para comprobar si el trabajador llevaba una vida incompatible con la recuperación. El plan parecía sencillo: observar, documentar, y si hay indicios de fraude, sancionar.

Pero en este caso, la investigación cruzó una línea que la justicia no perdonó.

El seguimiento: del hospital… al campo de golf

Los informes del detective describían movimientos ordinarios: desplazamientos a consultas, paseos, estancias en una segunda residencia. Y, sobre todo, la presencia del trabajador jugando al golf en un club privado.

Ese elemento era la pieza central. La empresa interpretó que alguien que decía tener dolor y limitaciones físicas no podía estar en el green, y lo elevó a falta muy grave: transgresión de la buena fe contractual, fraude y conducta incompatible con la baja. La respuesta fue contundente: una suspensión de empleo y sueldo de 60 días.

Para la empresa, el caso parecía cerrado: había "pruebas". Pero para los jueces, la cuestión no era si jugó o no jugó, sino cómo se consiguió la prueba.

La intimidad no se investiga en "lugares reservados"

Un trabajador no puede ser vigilado por la empresa en espacios privados. / Notebooklm

La batalla judicial giró alrededor de un concepto clave: "lugar reservado". Un club de golf privado, por su naturaleza de acceso restringido, encaja en esa categoría. Y ahí es donde se disparan los límites legales.

El tribunal consideró que la vigilancia en ese entorno privado constituía una intromisión ilegítima en la intimidad del trabajador. Dicho de forma simple: la empresa no podía usar como prueba una investigación realizada en un espacio donde la ley protege la vida privada frente a la observación externa.

Eso deja una conclusión demoledora: si la prueba es ilícita, no se puede usar para sancionar.

La sanción se cae. Pero el caso no termina ahí.

¿Golf incompatible con una baja psicológica? No necesariamente

El tribunal fue más allá y atacó el argumento central de la empresa desde el plano médico y lógico. Un trastorno adaptativo no implica, por definición, que una actividad como el golf esté prohibida. No es una lesión que requiera inmovilización, ni una patología que anule cualquier actividad física moderada.

En otras palabras: incluso aunque la prueba hubiese sido válida, jugar al golf no demostraba automáticamente fraude. Para sostener una acusación así haría falta algo más: contradicciones médicas claras, conductas que evidencien simulación, o actividades claramente incompatibles con el diagnóstico.

La sentencia: sanción anulada y 15.000 euros de indemnización

La decisión final fue doble: la sanción quedó anulada, porque se basaba en una prueba obtenida vulnerando el derecho a la intimidad, y la empresa fue condenada a pagar 15.000 euros como compensación por los daños derivados de esa vulneración.

El caso se convirtió en un aviso serio para las compañías que recurren a detectives: no basta con sospechar, hay que investigar dentro de los límites.

El mensaje de fondo: vigilar se puede, pero no de cualquier manera

Imagen de archivo de un detective privado. / INFORMACIÓN

La contratación de detectives en el ámbito laboral es legal en España, y los tribunales la admiten con frecuencia. Pero este caso subraya la condición decisiva: la investigación debe ser proporcional, necesaria y realizada en espacios donde no se invada la esfera privada.

En términos prácticos, los jueces aceptan seguimientos en lugares públicos o abiertos al público: calles, comercios, bares, parques... Pero cuando el seguimiento se traslada a espacios privados de acceso restringido, la empresa entra en terreno minado.

Y si además el supuesto "fraude" no es evidente —como ocurre cuando se trata de bajas por motivos psicológicos— el riesgo se multiplica: no solo puede perder la sanción, sino acabar pagando indemnizaciones relevantes.

Moraleja empresarial (y también personal)

Este caso no dice que una persona de baja pueda hacer cualquier cosa sin consecuencias. Sí puede haber fraudes, y sí se sancionan. Lo que afirma es algo distinto: que los derechos fundamentales no se suspenden durante una baja, y que el control empresarial tiene fronteras.

La empresa quiso ganar el partido con un detective. Pero eligió el terreno equivocado. Y en el green, esta vez, quien firmó el resultado fue el tribunal.