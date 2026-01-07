Robert Kiyosaki carga contra la idea de estudiar para tener un "trabajo seguro" y recomienda "no ahorrar dinero"
El autor de "Padre rico, padre pobre" publica en X una lista de despidos atribuidos a 2025 y sostiene que la estabilidad laboral ya no es una razón válida para estudiar
Robert Kiyosaki, autor del libro "Padre rico, padre pobre" y una de las figuras más conocidas del ámbito de las finanzas personales en Estados Unidos, publicó el pasado 4 de enero un mensaje en X (antes Twitter) en el que cuestiona la idea de ir a la universidad o formarse "para conseguir seguridad laboral" y sostiene que esa lógica es "obsoleta".
En su publicación, Kiyosaki enumera una lista de compañías y cifras de despidos que atribuye a 2025 —entre ellas UPS, Amazon, Intel, Verizon, Microsoft, Salesforce, General Motors, IBM, Boeing y Walmart— y destaca que, según él, "muchos de los empleos perdidos" corresponden a empresas tecnológicas.
Tras esa lista, el autor plantea lo que llama un "mejor consejo": incrementar la "inteligencia financiera". También añade una recomendación directa: "no ahorres dinero", y sugiere en su lugar ahorrar en oro, plata, bitcoin y ethereum. El mensaje termina con un saludo de Año Nuevo.
Quién es Robert Kiyosaki
Kiyosaki es conocido internacionalmente por su libro "Padre rico, padre pobre", una obra de divulgación financiera centrada en la importancia de la educación financiera, la creación de activos y la crítica a la dependencia del salario como única fuente de estabilidad económica. Con el tiempo, ha consolidado una presencia constante en redes sociales con mensajes sobre deuda, inflación y la conveniencia de acumular activos que él considera "refugio".
Qué plantea su tuit
La publicación conecta dos ideas:
- El empleo ya no ofrece estabilidad, incluso en grandes empresas.
- Frente a esa incertidumbre, propone como alternativa aprender sobre finanzas y mantener el ahorro en activos en lugar de mantenerlo en "dinero".
El tuit no incluye enlaces ni documentación sobre las cifras citadas, y se presenta como una reflexión general acompañada de la lista de recortes.
El contenido se inserta en un debate que se ha intensificado en los últimos años: la percepción de que el mercado laboral es menos estable, incluso en sectores cualificados, y el interés creciente por activos alternativos como las criptomonedas. Kiyosaki suele enmarcar este tema en una crítica al modelo tradicional de "estudiar–conseguir empleo–ahorrar", y lo contrapone con una estrategia basada en activos y educación financiera.
La recomendación de ahorro: oro y cripto
En esta ocasión, el autor vuelve a insistir en una idea recurrente en sus publicaciones: que el dinero pierde valor y que, por ello, considera preferible ahorrar en activos como metales preciosos y criptomonedas. En su mensaje menciona expresamente bitcoin y ethereum, además de oro y plata.
