Jubilación en 2026: quiénes podrán acceder al 100% de la pensión contributiva

Muchos trabajadores en España tienen una meta clara: jubilarse con el 100% de su pensión contributiva. Este objetivo cobra especial relevancia en un año como 2026, cuando parte de la llamada generación del "baby boom", los nacidos entre 1960 y 1970, empieza a cumplir los requisitos para retirarse del mercado laboral sin penalizaciones. La Seguridad Social ha confirmado los nuevos parámetros que regulan el acceso a la pensión completa y quiénes podrán beneficiarse de ello este año.

Edad de jubilación

La edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses. Sin embargo, existe la posibilidad de retirarse antes, concretamente a los 65 años, siempre que el trabajador haya acumulado al menos 38 años y 3 meses de cotización. Este umbral se convierte así en la llave que permite el acceso anticipado a la pensión completa sin que se apliquen coeficientes reductores.

En este sentido, las personas nacidas en 1961 podrán acogerse este año a la jubilación con el 100% de la base reguladora si cumplen con esa trayectoria laboral extensa. Quienes no hayan alcanzado ese mínimo de cotización deberán esperar hasta cumplir los 66 años y 10 meses. Esta misma lógica se aplica de manera escalonada a quienes nacieron entre 1960 y 1970.

La reforma de 2011 planteó un periodo de transición que se inició en 2013 y concluirá en 2027, con el objetivo de elevar gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años. Cada año se incrementan tanto la edad ordinaria como el número de años exigidos para poder retirarse a los 65 sin penalización. En 2026, por ejemplo, se mantienen los 38 años y 3 meses como requisito clave, mientras que en 2027 esta cifra aumentará a 38 años y 6 meses.

Además de cumplir con los requisitos de edad y cotización, se debe acreditar una vinculación reciente con el sistema: haber cotizado al menos 15 años en total, de los cuales dos deben haberse producido en los 15 años previos a la solicitud. También es necesario estar dado de alta o en situación asimilada en la Seguridad Social en el momento de presentar la solicitud de jubilación.

Por otro lado, también sigue vigente la opción de jubilación anticipada, que puede aplicarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria, en función de si es voluntaria o forzosa. Eso sí, en ambos casos, el trabajador debe acreditar el tiempo de cotización exigido.