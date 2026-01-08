Marc Márquez, sobre compartir gastos con su novia: "Ya llegará el día, pero no necesito que aportes nada"

Cuando en una pareja uno de los dos gana mucho más que el otro, la convivencia puede enfrentarse a dilemas cotidianos que van más allá del amor: ¿cómo repartir los gastos? ¿Debe quien más gana asumir más o incluso todo? ¿Cómo evitar que el otro se sienta en deuda o en inferioridad? Estas diferencias económicas requieren diálogo.

Marc Márquez, uno de los deportistas mejor pagados del país, ha abordado este tema con total naturalidad en El pódcast de final de mes, de Imagin. Allí explicó cómo gestiona su economía en pareja con la modelo Gemma Pinto, con quien convive desde hace un año. Al poco tiempo de irse a vivir juntos, Gemma le preguntó directamente cómo dividirían los gastos. “Eso ya dice mucho de ella”, señaló el piloto. Su respuesta fue clara: “Ya llegará el día, pero no necesito que aportes nada”.

“Cuando viajamos, a veces me invita a cenar"

Márquez explicó que, aunque él cubre los principales gastos del hogar, Gemma también contribuye en otros aspectos: “Cuando viajamos, a veces me invita a cenar o paga el spa del hotel. Me gusta que salga de ella”. Para él, lo importante es que ninguna de las partes se sienta inferior ni dependiente. “En una pareja hay que saber adaptarse y no hacer sentir al otro en deuda”, reflexionó.

Así comparte Marc Márquez los gastos con su novia. / EFE

La misma lógica aplica con su grupo de amigos. Según contó, si pasan unas vacaciones juntos en una villa, él se encarga del alojamiento, pero ellos se ocupan de la compra y otros gastos. “Es un acuerdo mutuo, sin necesidad de hablarlo”, explicó. Si percibiera que alguien se aprovecha, lo notaría, pero asegura que eso no ocurre en su entorno cercano.

A pesar de su fortuna, Márquez asegura que intenta mantener los pies en la tierra. “Intento ser realista con el dinero. Me gasto unos 20.000 euros en vacaciones, pero no me va a dar tiempo a gastar todo lo que tengo. Entonces, ¿para qué quiero más?”. También reveló que ha rechazado contratos millonarios porque valora más su tiempo: “El dinero se puede ganar, pero el tiempo no se recupera”.