Estos son los ocho abusos laborales más habituales en España y los sectores donde se repiten

Situaciones que terminan con frecuencia en los juzgados y que siguen siendo una realidad cotidiana en muchas empresas españolas, según afirma el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, que ha sintetizado en un listado los ocho abusos laborales más frecuentes que se suelen dar en empresas "y que luego nos toca defender en un juicio". Además, también ha señalado en cada uno de los casos en qué tipo de empleos suelen ocurrir.

Lista de abusos laborales más frecuentes

El abuso laboral más habitual es, el impago o el retraso de la nómina. “Lo más habitual es que no se pague a fecha, que te descuenten cosas ilegales como festivos, que pagues tu propia seguridad social o que las horas extras no se paguen”, señala el letrado que también recuerda que esto ocurre especialmente en "pymes y sectores precarios".

Precisamente sobre las horas extra no pagadas va el segundo abuso laboral del ranking: las horas extra sin remunerar constituyen otro caso recurrente. “Se suele pedir básicamente que trabajes gratis, que te quedes más tiempo y sin cobrar”, afirma. Hostelería, comercio y logística concentran buena parte de estos casos.

El fraude en la contratación es otro problema estructural. “Lo más habitual es que se hagan contratos temporales para puestos que son fijos”, explica, junto a figuras como los falsos autónomos o los contratos a tiempo parcial cuando en realidad se trabaja a jornada completa.

En cuarto lugar, aparecen los despidos sin causa o sin indemnización. Según el abogado, “básicamente te engañan e intentan despedirte con algún motivo que no tiene nada que ver, un disciplinario totalmente falso, o te presionan para que firmes una baja voluntaria”. Este tipo de abuso es especialmente grave puesto que puede dejar al trabajador sin indemnización e incluso sin derecho a paro.

También es más común de lo que parece no estar dado de alta en la Seguridad Social o no cotizar todo lo trabajado, sobre todo en la economía sumergida. “Esto implica una pérdida de derechos laborales y también de prestaciones: baja médica, incapacidad, paro, mucho ojo”, advierte.

El acoso laboral, aunque menos visible, está en aumento. “Aislamiento, presión psicológica, descalificaciones o una carga excesiva de trabajo de forma intencionada” son algunos indicios. De la Calzada es tajante: “Hay que iniciar protocolos de acoso y denunciar. No lo dejes pasar”.

Otro abuso habitual es la vulneración del derecho a la conciliación familiar, especialmente en personas con familiares dependientes (hijos, mayores...). En este sentido, el letrado señala que “las irregularidades suelen ser denegarlo injustificadamente o coaccionar o represaliar a quienes lo solicitan. Y eso es ilegal”.

Y en el último lugar del ránking, aunque no menos frecuente ni importante, destaca el incumplimiento de descansos y vacaciones: no respetar las 12 horas entre jornadas, no conceder vacaciones o “engañarte con estas diciendo que tienes menos por estar a tiempo parcial” son abusos laborales que debes denunciar y reclamar en el caso de verte en una situación parecida.

"Que no te engañen" es un lema que suele repetir bastante De la Calzada, que también suele señalar en cada entrevista, vídeo o publicación, la importancia de asesorarse bien en el caso de vivir alguna de estas situaciones: cuando se demuestra que se ha incurrido en alguno de estos abusos, la empresa deberá indemnizar de algún modo al trabajador.