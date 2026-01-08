Las últimas ofertas de trabajo del SEPE publicadas hoy: contrato indefinido y sueldos de más de 70.000 euros

En el mercado laboral de nuestro país las cosas están en constante evolución. Los perfiles de los trabajadores que buscan las empresas van cambiando de forma periódica y, en la actualidad, los relacionados con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las tecnologías de la información están en auge.

Las profesiones relacionadas con la IT (Tecnologías de la Información) se han convertido en una de las columnas vertebrales del mercado laboral actual. Allí donde hay datos, redes o procesos digitales, hay perfiles IT trabajando, y con buenos sueldos.

Entre las profesiones más conocidas están los desarrolladores de software, encargados de crear aplicaciones, plataformas web y sistemas internos. Junto a ellos trabajan los ingenieros de sistemas y administradores de redes, responsables de que servidores, infraestructuras y comunicaciones funcionen sin interrupciones.

En los últimos años han ganado protagonismo perfiles como los especialistas en ciberseguridad, cuya misión es proteger la información frente a ataques, fraudes o filtraciones. También destacan los analistas de datos, que transforman grandes volúmenes de información en decisiones estratégicas para empresas y organismos públicos.

Los perfiles relacionados con la ciberseguridad son de los más demandados / Shutterstock

Ofertas de empleo de hoy en el SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su portal de empleo, ‘Empléate’, publica todos los días nuevas ofertas de trabajo a las que te puedes inscribir de forma gratuita.

Este jueves, 8 de enero, ha actualizado sus ofertas y ha publicado más de un centenar. Se trata de diferentes vacantes en todo tipo de sectores pero hay algunas que nos han llamado la atención por su elevado sueldo.

La primera oferta de empleo es la de IT manager para el sector bancario. Se busca a una persona para “apoyar en el diseño de arquitecturas funcionales, reingeniería de procesos y definición de soluciones basadas en IA”, entre otras muchas funciones. Este puesto sería para trabajar en Madrid (aunque indica que hay posibilidad de full-remote), con contrato indefinido y a jornada completa. El sueldo es de entre 60.000 y 76.000 euros brutos al año.

También de este mismo sector, se busca a una persona para trabajar de IT business analyst para el sector de las aseguradoras. Algunas de sus funciones serían “colaborar con equipos técnicos para diseñar soluciones que cumplan con las necesidades del cliente, identificar oportunidades de mejora en procesos existentes y proponer soluciones tecnológicas”, entre otras. El contrato también es indefinido y a jornada completa y el sueldo es de entre 54.000 y 72.000 euros brutos al año.

La tercera oferta laboral es la de un proyect manager en Barcelona para gestionar y coordinar proyectos SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) desde la planificación hasta la ejecución. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y una remuneración de entre 54.000 y 72.000 euros brutos al año.